حصري.. لحظة إنفجار قطار محطة مصر واشتعال النيران في المتواجدين على الرصيف

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو ، يرصد لحظة انفجار واشتعال النيران في محطة مصر، اليوم الأربعاء، الموافق 27 فبراير، إثر دخول جرار بسرعة جنونية على رصيف 6 بالمحطة، ما أدى إلى اصطدامه بالمصدادت، وانفجاره.

حيث رصد الفيديو، لحظة انطلاق النيران كفيضان من داخل المحطة، بينما يهرع المواطنون إلى الهروب، ويجري البعض مشتعلاً، ويحاول اصحاب الكافيتريات إسعافه وإطفائه بالمياه.

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وذكرت مصادر بهيئة السكك الحديدية، إن سائق قطار ورش “أبوغاطس”، ترك القطار معشقًا أمام باب الورشة، ونزل يتحدث مع زملائه داخل الحوش.

وأوضحت المصادر، أنه أثناء دخول الجرار على رصيف رقم ٦ لم يكن به السائق فضلا عن دخوله بسرعة شديدة، دون المقررة، ما أدى لاصطدامه المباشر بالرصيف ونتج عنه انفجار الجرار وسقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وأعلن التليفزيون المصري، أن نحو 20 قتيلا سقطوا وأصيب 40 آخرون، بعد نشوب حريق “هائل” في محطة قطارات مصر، إثر انفجار “تنك بنزين” تابع لأحد القطارات.

كما أعلن مصدر مسئول بمصلحة الطب الشرعي، إن الجهات المعنية قامت بإخطار المصلحة بقدوم جثث ضحايا احتراق قطار محطة مصر إلى مشرحة زينهم لإعداد تقارير بالصفة التشريحية لها وبيان سبب الوفاة.

وأضاف المصدر، ان المصلحة قامت بتشكيل فريق من الأطباء الشرعيين، لإجراء عملية التشريح للجثامين وأخذ العينات لإجراء تحليل الـ”dna” لبيان هوية المتوفين وبيان سبب الوفاة، خصوصا وأن أغلب الجثث تفحمت بفعل الحريق .

وكانت مناظرة النيابة الأولية لعدد من الجثث التي لقيت مصرعها في الحادث، كشفت عن اختفاء معالمها، بسبب الحروق التي تعرضت لها وتفحم بعضها.

يذكر أن مصادر مسئولة بالسكة الحديد، قد أكدت أن حريق محطة مصر وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة “باور” الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية الرصيف، وأن الحادث لم ينجم نتيجة أى عمل إرهابى كما يروج البعض، وأن دخول جرار القطار بسرعته أدت لتصادم قوى وانفجار تانك السولار بالجرار وحدوث حريق، وهو ماأسفر عن سقوط عدد من المصابين والوفيات بين الركاب الذين كانوا يتواجدون على الرصيف فى انتظار رحلاتهم.

وقالت مصادر بهيئة السكك الحديدية، إنه تم إخلاء جميع الركاب من المحطة بناء على تعليمات شرطة النقل والمواصلات، وتوقفت الحركة من القاهرة إلى باقي المحافظات والعكس، كما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول موقع الحريق، ومنعت المواطنين من الاقتراب منه.

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