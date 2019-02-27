عاجل.. مدبولي يقبل استقالة وزير النقل على أثر حادث حريق محطة مصر

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قام الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، منذ قليل، بتقديم استقالته، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة.

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يأتي تقدم وزير النقل باستقالته، اليوم الأربعاء، على خليفة حادث انفجار قطار داخل محطة مصر بميدان رمسيس، صباح اليوم، وسقوط 20 قتيًلا و40 مصاب.

وقبل تقديمه الاستقالةن أطلع الدكتور هشام عرفات وزير النقل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على تقارير حادث قطار جرار محطة مصر.

ورفض وزير النقل الإدلاء بتصريحات صحفية للصحفيين المعتمدين بمجلس الوزراء، قائلا: “قدمت كل شيء لرئيس الوزراء”.

يذكر أن مصادر مسئولة بالسكة الحديد، قد أكدت أن حريق محطة مصر وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة “باور” الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية الرصيف، وأن الحادث لم ينجم نتيجة أى عمل إرهابى كما يروج البعض، وأن دخول جرار القطار بسرعته أدت لتصادم قوى وانفجار تانك السولار بالجرار وحدوث حريق، وهو ماأسفر عن سقوط عدد من المصابين والوفيات بين الركاب الذين كانوا يتواجدون على الرصيف فى انتظار رحلاتهم.