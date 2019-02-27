«الصحة» تعلن خروج 14 مصابا في حريق محطة مصر من المستشفيات

منذ 32 دقيقة أخبار مصر
«الصحة» تعلن خروج 14 مصابا في حريق محطة مصر من المستشفيات

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، الدكتور خالد مجاهد ، اليوم الأربعاء الموافق 27 فبراير من العام الحالي 2019 ، خروج 14 مصابًا في حريق قطار محطة مصر ، من مستشفيات «السكة الحديد ، الهلال ، وشبرا العام» ، وذلك بعد تحسن حالاتهم الصحية.

وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أ ش أ ، أضاف الدكتور خالد مجاهد ، أن باقي المصابين جاري توجيههم بواسطة سيارات الإسعاف ، إلى مستشفيات معهد ناصر ودار الشفاء.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، في تصريحات خاصة لقناة النيل الإخبارية ، إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 42 مصابا ، بينهم تسع حالات في معهد ناصر ، و9 آخرين في مستشفى دار الشفاء ، موضحا أن الإصابات تراوحت بين حروق من الدرجتين الثانية والثالثة ، وبعض الحالات تتراوح إصاباتها بين البسيطة والمتوسطة.

وتابع الدكتور خالد مجاهد ، أن وزيرة الصحة والسكان ، الدكتورة هالة زايد ، راجعت جاهزية المستشفيات ، وتأكدت من وجود فريق طبي على أعلى المستويات ، لاستقبال المصابين وعمل اللازم معهم ، من أساتذة الجراحة العامة ، وجراحة التجميل ، والرعاية المركزة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، أنه تم نقل جثامين الضحايا إلى مشارح مستشفيات متعددة ، مؤكدًا أن هناك توجيهات بسرعة استخراج تصاريح الدفن اللازمة ، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية كافة.