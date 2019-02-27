«الصحة» تعلن خروج 14 مصابا في حريق محطة مصر من المستشفيات

Advertisements

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، الدكتور خالد مجاهد ، اليوم الأربعاء الموافق 27 فبراير من العام الحالي 2019 ، خروج 14 مصابًا في حريق قطار محطة مصر ، من مستشفيات «السكة الحديد ، الهلال ، وشبرا العام» ، وذلك بعد تحسن حالاتهم الصحية.

وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أ ش أ ، أضاف الدكتور خالد مجاهد ، أن باقي المصابين جاري توجيههم بواسطة سيارات الإسعاف ، إلى مستشفيات معهد ناصر ودار الشفاء. Advertisements

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، في تصريحات خاصة لقناة النيل الإخبارية ، إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 42 مصابا ، بينهم تسع حالات في معهد ناصر ، و9 آخرين في مستشفى دار الشفاء ، موضحا أن الإصابات تراوحت بين حروق من الدرجتين الثانية والثالثة ، وبعض الحالات تتراوح إصاباتها بين البسيطة والمتوسطة.

وتابع الدكتور خالد مجاهد ، أن وزيرة الصحة والسكان ، الدكتورة هالة زايد ، راجعت جاهزية المستشفيات ، وتأكدت من وجود فريق طبي على أعلى المستويات ، لاستقبال المصابين وعمل اللازم معهم ، من أساتذة الجراحة العامة ، وجراحة التجميل ، والرعاية المركزة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، أنه تم نقل جثامين الضحايا إلى مشارح مستشفيات متعددة ، مؤكدًا أن هناك توجيهات بسرعة استخراج تصاريح الدفن اللازمة ، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية كافة.