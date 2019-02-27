السيسي يعزي أسر ضحايا حريق محطة مصر: وجهت بمحاسبة المتسببين في الحادث

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قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأربعاء الموافق 27 فبراير من العام الحالي 2019 ، خالص تعازيه لأسر ضحايا حادث محطة مصر ، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وخلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل ، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إنه وجه الحكومة بالانتقال الفورى إلى مكان الحادث ، بهدف متابعة الموقف ومحاسبة المتسببين عنه ، بعد الوقوف على أسباب الحادث، وهو كذلك بمتابعة حالة المصابين ، وتقديم الدعم لهم.

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وكانت هيئة السكة الحديد ، أعلنت اليوم الأربعاء الموافق 27 فبراير من العام الحالي 2019 ، انحدار جرار وردية رقم ٢٣٠٢ ، واصطدامه بالحواجز الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 في محطة مصر ، وأنه نتيجة اصطدام الجرار ، تبين وجود بعض الإصابات والوفيات وجار المتابعة.