محافظ القاهرة عن حريق محطة مصر: الدولة ستحاسب المقصرين

Advertisements

قدم اللواء خالد عبد العال ، محافظ القاهرة ، اليوم الأربعاء الموافق 27 فبراير من العام الحالي 2019 ، خالص تعازيه لأسر المتوفين في حادث محطة مصرو، داعيا الله بالشفاء العاجل للمصابين.

وخلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل ، مع الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، بشأن حريق محطة مصر ، قال محافظ القاهرة ، إنه فور وقوع الحادث ، جاءت التوجيهات من القيادة السياسية بالتوجه فورا إلى مكان الحادث ، من أجل الوقوف على أسبابه ، مضيفا أن المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، ووزراء ، انتقلوا فورا إلى مكان الحادث ، وتم رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات ، وعربات في الإسعاف ، حيث نقلت جميع الحالات إلى المستشفيات ، وتلقت العلاج اللازم ، وجميع التجهيزات كاملة لاستقبال الحالات ومتابعتها.

Advertisements

وأكد اللواء خالد عبد العال ، أن الدولة سوف تحاسب المقصرين والمتسببين في الحادث ، مضيفا أن الحوادث تنتج عن العنصر البشري وحوادث قدرية ، وفي كل الأحوال سوف تتم محاسبة المقصرين.

وكان حريق هائل نشب داخل محطة مصر ، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان ، ما أدى إلى انفجار تنك البنزين ، وأسفر عن اشتعال النيران في الجرار والعربة الأولى والثانية في القطار.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمحاسبة المتسببين في حادث محطة مصر ورعاية المصابين ، وقدم خالص تعازيه لأسر الضحايا والمصابين ، بينما خصصت وزارة التضامن الاجتماعي ، برئاسة الدكتورة غادة والي ، 80 ألف جنيه لأسر الضحايا وحالات العجز الكلي ، و25 ألف جنيه للمصابين ، ووجهت مديرية القاهرة ولجان الإغاثة المركزية في وزارة التضامن الاجتماعي ، بالانتهاء من إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا الحادث.

أما وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، أعلنت وفاة 20 مواطنًا وإصابة 40 آخرين في حريق محطة مصر ، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيي دار الشفاء ، ومعهد ناصر ، ومستشفيات «الهلال ، شبرا ، والسكة الحديد» ، وتراوحت حالات الإصابة ، بين بسيطة إلى متوسطة ، فضلا عن بعض الحالات الدقيقة أغلبها كسور وحروق ، بينما انتظمت حركة القطارات في محطة مصر عدا رصيف رقم 6 الذي وقع عليه الحادث.