«الصحة»: لم نحدد هوية جثث حريق محطة مصر

أعلنت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، اليوم الأربعاء الموافق 27 فبراير من العام الحالي 2019 ، أن عدد ضحايا حادث قطار محطة مصر ، وصل إلى 20 متوفيا ، و43 مصابا ، وخرجت 15 حالة من المستشفيات ، بعد تحسن وضعهم الصحي.

وخلال كلمتها في المؤتمر الصحفي ، الذي عقد قبل قليل من معهد ناصر ، أكدت الدكتورة هالة زايد ، تقديم الدعم الكامل من مستشفيات القوات المسلحة ومعهد ناصر ودار الشفا ، موضحة أن الإخلاء الأولي للمصابين ، كان على مستشفيات الهلال وشبرا والقبطي والدمرداش والسكة الحديد ، والإخلاء الآمن بعد ذلك ، كان على مستشفيات تقدم رعاية أقوى ، مثل الحلمية العسكري ومعهد ناصر والجلاء العسكري والدمرداش.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان ، قائلة إن معظم الإصابات تراوحت بين حروق وكسور ، وأن هناك حالات دقيقة ، لافتة إلى أنه حتى اللحظة ، لم يتم التعرف على هوية معظم الجثامين ، والطب الشرعي يعمل على ذلك الآن ، والنيابة العامة تتولى الأمر ، موضحة أن وزارة الصحة لم تواجه مشكلة ، سواء في الأجهزة الطبية أو أكياس الدم أو القوى البشرية ، حيث تم التواصل مع مستشفيات القوات المسلحة وعين شمس على الفور لتقديم الدعم ، وأضافت: «كلنا بنخدم مصاب واحد».

وأوضحت الدكتورة هالة زايد ، أن مستشفى دار الشفا به 8 مصابين ، ومعهد ناصر به 11 مصابا ، ومستشفى الحلمية العسكري به 3 مصابين ، ومستشفى الدمرداش به مصابين اثنين ، ويوجد حالة حرجة جدا في مستشفى شبرا العام ويصعب نقلها ، لافتة إلى وجود فرق من الصحة النفسية في المستشفيات ، لتقديم الدعم النفسي للأهالي وللحالات ، كما أن هناك 30 سيارة إسعاف تحركت إلى موقع الحادث في ساعتها ، وبعض الأهالي نقلوا بعض المصابين بسياراتهم الخاصة ، إلى المستشفى القبطي ومستشفى الدمرداش ، كما رفضت الوزيرة ، رؤية مصابي الحادث أو التسجيل معهم ، قائلة: «لا.. مش صح».

وكان حريق هائل نشب داخل محطة مصر ، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان ، ما أدى إلى انفجار تنك البنزين ، وأسفر عن اشتعال النيران في الجرار والعربة الأولى والثانية في القطار.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمحاسبة المتسببين في حادث محطة مصر ورعاية المصابين ، وقدم خالص تعازيه لأسر الضحايا والمصابين ، بينما خصصت وزارة التضامن الاجتماعي ، برئاسة الدكتورة غادة والي ، 80 ألف جنيه لأسر الضحايا وحالات العجز الكلي ، و25 ألف جنيه للمصابين ، ووجهت مديرية القاهرة ولجان الإغاثة المركزية في وزارة التضامن الاجتماعي ، بالانتهاء من إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا الحادث.

أما وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، أعلنت وفاة 20 مواطنًا وإصابة 40 آخرين في حريق محطة مصر ، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيي دار الشفاء ، ومعهد ناصر ، ومستشفيات «الهلال ، شبرا ، والسكة الحديد» ، وتراوحت حالات الإصابة ، بين بسيطة إلى متوسطة ، فضلا عن بعض الحالات الدقيقة أغلبها كسور وحروق ، بينما انتظمت حركة القطارات في محطة مصر عدا رصيف رقم 6 الذي وقع عليه الحادث.