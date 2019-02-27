بسبب حريق محطة مصر.. بلاغ للنائب العام يطالب بالقبض على وزير النقل

قدم رئيس منظمة العفو العربية لحقوق الإنسان «تحت التأسيس» ، المحامي عمرو عبد السلام ، بلاغا إلى المستشار نبيل صادق ، النائب العام ، ضد المهندس هشام عرفات ، وزير النقل المستقيل ، ورئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، ومسؤولي الدفاع المدني في محطة مصر ، طالب فيه بالقبض عليهم ومنعهم من السفر والتحقيق معهم.

البلاغ الذي حمل رقم 3153 لسنة 2019 عرائض النائب العام ، ذكر أن الإهمال الإداري والسياسي يحصد أرواح الأبرياء ، ويهدد استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد ، مضيفا أن ما حدث يشكل جرائم جنائية عديدة ، تستوجب فتح تحقيقات موسعة وعاجلة ، للوقوف على المتسبب في الواقعة ، وتطبيق أحكام القانون ضده أيا كان شأنه أو موقعه الوظيفي في الدولة فلا تستر على فاسد أو مهمل يعبث بأرواح المواطنين ويهدد بقاء الدولة واستقرارها.

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وفي نهايه بلاغهو، طالب المحامي عمرو عبد السلام ، بضبط وإحضار المشكو في حقهم ، وكل مسؤول داخل مرفق السكة الحديد ، يكون له دور في الفاجعة ، تمهيدا للتحقيق معهم وتحديد مسؤوليتهم القانونية ، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة ، على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات ، فضلا عن تكليف الأجهزة الأمنية ، بإجراء التحريات بشأن ظروف الواقعة وملابساتها ، والأشخاص المتسببين فيها ، إضافة إلى إدراج المشكو في حقهم على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.