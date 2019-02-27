«ليفربول» يعزي أسر ضحايا حريق محطة مصر: لن تسيروا وحدكم أبدا

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قدم نادي ليفربول الإنجليزي ، اليوم الأربعاء الموافق 27 فبراير من العام الحالي 2019 ، خالص تعازيه لأسر ضحايا حريق محطة مصر ، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء ، في محطة مصر بوسط القاهرة.

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وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، دونت صفحة نادي ليفربول الإنجليزي ، قائلة: «الجميع في ليفربول ، يتقدم بخالص التعازي لجميع المتضررين من حادثة القطار اليوم في القاهرة ، #لن_تسيروا_وحدكم_أبدًا».

وكان حريق هائل نشب داخل محطة مصر ، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان ، ما أدى إلى انفجار تنك البنزين ، وأسفر عن اشتعال النيران في الجرار والعربة الأولى والثانية في القطار.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمحاسبة المتسببين في حادث محطة مصر ورعاية المصابين ، وقدم خالص تعازيه لأسر الضحايا والمصابين ، بينما خصصت وزارة التضامن الاجتماعي ، برئاسة الدكتورة غادة والي ، 80 ألف جنيه لأسر الضحايا وحالات العجز الكلي ، و25 ألف جنيه للمصابين ، ووجهت مديرية القاهرة ولجان الإغاثة المركزية في وزارة التضامن الاجتماعي ، بالانتهاء من إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا الحادث.

أما وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، أعلنت وفاة 20 مواطنًا وإصابة 40 آخرين في حريق محطة مصر ، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيي دار الشفاء ، ومعهد ناصر ، ومستشفيات «الهلال ، شبرا ، والسكة الحديد» ، وتراوحت حالات الإصابة ، بين بسيطة إلى متوسطة ، فضلا عن بعض الحالات الدقيقة أغلبها كسور وحروق ، بينما انتظمت حركة القطارات في محطة مصر عدا رصيف رقم 6 الذي وقع عليه الحادث.