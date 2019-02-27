تعرف على منقذ ضحايا حادث محطة مصر من الموت حرقا

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، اليوم الأربعاء الموافق 27 فبراير من العام الحالي 2019 ، صورة الرجل الذي أنقذ 3 من رواد محطة مصر ، اشتعلت فيهم النيران إثر الحريق الذي نشب على رصيف رقم 6 في محطة مصر صباح اليوم الأربعاء.

وكان الرجل نجح في إطفاء 3 من ضحايا حادث حريق محطة مصر ، بعد أن أمسكت النيران فيهم ، حيث سكب عليهم المياه حتى أطفأهم.

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وكان حريق هائل نشب داخل محطة مصر ، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان ، ما أدى إلى انفجار تنك البنزين ، وأسفر عن اشتعال النيران في الجرار والعربة الأولى والثانية في القطار.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمحاسبة المتسببين في حادث محطة مصر ورعاية المصابين ، وقدم خالص تعازيه لأسر الضحايا والمصابين ، بينما خصصت وزارة التضامن الاجتماعي ، برئاسة الدكتورة غادة والي ، 80 ألف جنيه لأسر الضحايا وحالات العجز الكلي ، و25 ألف جنيه للمصابين ، ووجهت مديرية القاهرة ولجان الإغاثة المركزية في وزارة التضامن الاجتماعي ، بالانتهاء من إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا الحادث.

أما وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، أعلنت وفاة 20 مواطنًا وإصابة 40 آخرين في حريق محطة مصر ، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيي دار الشفاء ، ومعهد ناصر ، ومستشفيات «الهلال ، شبرا ، والسكة الحديد» ، وتراوحت حالات الإصابة ، بين بسيطة إلى متوسطة ، فضلا عن بعض الحالات الدقيقة أغلبها كسور وحروق ، بينما انتظمت حركة القطارات في محطة مصر عدا رصيف رقم 6 الذي وقع عليه الحادث.