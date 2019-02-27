تعرف على منقذ ضحايا حادث محطة مصر من الموت حرقا

منذ 17 دقيقة أخبار مصر
تعرف على منقذ ضحايا حادث محطة مصر من الموت حرقا

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، اليوم الأربعاء الموافق 27 فبراير من العام الحالي 2019 ، صورة الرجل الذي أنقذ 3 من رواد محطة مصر ، اشتعلت فيهم النيران إثر الحريق الذي نشب على رصيف رقم 6 في محطة مصر صباح اليوم الأربعاء.

وكان الرجل نجح في إطفاء 3 من ضحايا حادث حريق محطة مصر ، بعد أن أمسكت النيران فيهم ، حيث سكب عليهم المياه حتى أطفأهم.

وكان حريق هائل نشب داخل محطة مصر ، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان ، ما أدى إلى انفجار تنك البنزين ، وأسفر عن اشتعال النيران في الجرار والعربة الأولى والثانية في القطار.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمحاسبة المتسببين في حادث محطة مصر ورعاية المصابين ، وقدم خالص تعازيه لأسر الضحايا والمصابين ، بينما خصصت وزارة التضامن الاجتماعي ، برئاسة الدكتورة غادة والي ، 80 ألف جنيه لأسر الضحايا وحالات العجز الكلي ، و25 ألف جنيه للمصابين ، ووجهت مديرية القاهرة ولجان الإغاثة المركزية في وزارة التضامن الاجتماعي ، بالانتهاء من إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا الحادث.

أما وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، أعلنت وفاة 20 مواطنًا وإصابة 40 آخرين في حريق محطة مصر ، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيي دار الشفاء ، ومعهد ناصر ، ومستشفيات «الهلال ، شبرا ، والسكة الحديد» ، وتراوحت حالات الإصابة ، بين بسيطة إلى متوسطة ، فضلا عن بعض الحالات الدقيقة أغلبها كسور وحروق ، بينما انتظمت حركة القطارات في محطة مصر عدا رصيف رقم 6 الذي وقع عليه الحادث.