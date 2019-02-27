عاجل.. الأمن يلقي القبض على سائق الجرار المنكوب في محطة مصر

منذ 13 دقيقة أخبار مصر
عاجل.. الأمن يلقي القبض على سائق الجرار المنكوب في محطة مصر

ألقت قوات الأمن قبل قليل ، القبض على سائق الجرار المنكوب داخل محطة مصر ، الذي تسبب في حريق محطة مصر ، الذي أسفر عن ضحايا ووفيات.

وكان حريق هائل نشب داخل محطة مصر ، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان ، ما أدى إلى انفجار تنك البنزين ، وأسفر عن اشتعال النيران في الجرار والعربة الأولى والثانية في القطار.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمحاسبة المتسببين في حادث محطة مصر ورعاية المصابين ، وقدم خالص تعازيه لأسر الضحايا والمصابين ، بينما خصصت وزارة التضامن الاجتماعي ، برئاسة الدكتورة غادة والي ، 80 ألف جنيه لأسر الضحايا وحالات العجز الكلي ، و25 ألف جنيه للمصابين ، ووجهت مديرية القاهرة ولجان الإغاثة المركزية في وزارة التضامن الاجتماعي ، بالانتهاء من إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا الحادث.

أما وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، أعلنت وفاة 20 مواطنًا وإصابة 40 آخرين في حريق محطة مصر ، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيي دار الشفاء ، ومعهد ناصر ، ومستشفيات «الهلال ، شبرا ، والسكة الحديد» ، وتراوحت حالات الإصابة ، بين بسيطة إلى متوسطة ، فضلا عن بعض الحالات الدقيقة أغلبها كسور وحروق ، بينما انتظمت حركة القطارات في محطة مصر عدا رصيف رقم 6 الذي وقع عليه الحادث.