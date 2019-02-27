بعد حادث قطار محطة مصر.. الإفتاء صاحب الحريق شهيد

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صرحت دار الإفتاء المصرية “أن صاحب الحريق شهيد”، واستدلت على ذلك بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، “الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، وَالْغَرِقُ شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة”.

تقدم مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، بالتعزية في ضحايا حادث حريق قطار محطة مصر، وأعرف عن تمنيه الشفاء لكافة المصابين، فيما أعلنت حسابات دار الإفتاء والصفحة الرسمية لها، “اللهم الطف بأهل مصر يا كريم”.

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