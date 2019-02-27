ناجٍ من حريق محطة مصر يروي تفاصيل الحادث: «النار كانت بتاكل الناس على الرصيف»

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قال أحد الناجين من حريق محطة مصر ، ويدعى محمد أحمد ، اليوم الأربعاء الموافق 27 فبراير من العام الحالي 2019 ، إنه فوجئ في نحو الساعة التاسعة صباحا ، باشتعال النيران في الركاب الموجودين على الرصيف ، وذلك بعد اصطدام الجرار رقم 2302 بالرصيف رقم 6 في محطة مصر.

وأضاف الناجي من الحادث ، قائلا: «النار كانت بتاكل الناس على الرصيف» ، وزاد: «سمعت أحد المواطنين وهو يستغيث ويقول ، إلحقوني القطر داخل بسرعة» ، وذلك قبل أن يصطدم القطار بكل قوته بالرصيف وجدار مبنى الكافتيريات.

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وأوضح الناجي من حريق محطة مصر: «لم أفكر سوى في إطفاء النيران ، الضحايا كانوا يصرخون ويستغيثون بشدة ، ومشهد النيران كان صعبًا للغاية» ، لافتا إلى أن الجرار دخل المحطة بسرعة جنونية ، واصطدم بحائط مبنى السكة ، والضحايا كانوا من ركاب قطار متوقف على الرصيف المجاور ، وبعض الموظفين الموجودين على رصيف المحطة

وكان حريق هائل نشب داخل محطة مصر ، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان ، ما أدى إلى انفجار تنك البنزين ، وأسفر عن اشتعال النيران في الجرار والعربة الأولى والثانية في القطار.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمحاسبة المتسببين في حادث محطة مصر ورعاية المصابين ، وقدم خالص تعازيه لأسر الضحايا والمصابين ، بينما خصصت وزارة التضامن الاجتماعي ، برئاسة الدكتورة غادة والي ، 80 ألف جنيه لأسر الضحايا وحالات العجز الكلي ، و25 ألف جنيه للمصابين ، ووجهت مديرية القاهرة ولجان الإغاثة المركزية في وزارة التضامن الاجتماعي ، بالانتهاء من إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا الحادث.

أما وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، أعلنت وفاة 20 مواطنًا وإصابة 40 آخرين في حريق محطة مصر ، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيي دار الشفاء ، ومعهد ناصر ، ومستشفيات «الهلال ، شبرا ، والسكة الحديد» ، وتراوحت حالات الإصابة ، بين بسيطة إلى متوسطة ، فضلا عن بعض الحالات الدقيقة أغلبها كسور وحروق ، بينما انتظمت حركة القطارات في محطة مصر عدا رصيف رقم 6 الذي وقع عليه الحادث.