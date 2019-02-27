وزير الزراعة يتقدم بالتعازي لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر

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توجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عزالدين أبوستيت، بالتعازي إلى أهالي ضحايا حادث اصطدام قطار محطة مصر، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء وأسفر عن سقوط عدد من المصابين والضحايا.

ونعى وزير الزراعة بكل آسر وحزن ضحايا حادث القطار، سائلًا الله جل وعلا أن يتغمدهم برحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم وأهلهم الصبر، ويمن على كافة المصابين في الحادث بالشّفاء العاجل.

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