والي: معاشات للمتوفين في حادث قطار محطة مصر بعد تقرير القومسيون الطبي

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صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، عن تخصيص تعويضات المصابين في حادث حريق قطار محطة مصر ، سوف يتم إقراره بعد تقرير “القومسيون الطبي”.

جاء تلك التصريحات من الدكتور غادة والي، في إطار ردها حول ما تم إثارته بشأن انخفاض قيمة التعويضات التي تقررها الحكومة المصرية لضحايا حادث قطار محطة مصر، والتي من المقرر أن تكون ثمانين ألف جنيه في حالات الوفاة.

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وأكدت الوزيرة خلال تصريحات إلى الصحفيين المعتمدين في مجلس الوزراء، “أن الحكومة المصرية تعمل على صرف معاشات المتوفين في الحادث بعد أن يتم استخراج الأوراق اللازمة”.

وأعرب غادة والي عن خالص تعازيها إلى أسر المتوفين، وتمنت سرعة الشفاء لكافة المصابين، وأكدت على توجيهات الصادر عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تضمنت العمل على تقديم العلاج اللازم لكافة المصابين في حادث حريق قطار محطة مصر.

أضافت الوزيرة، “أن الدور الأول تجاه حادث حريق قطار محطة مصر إلى وزارة الصحة والسكان من أجل العمل على تقديم كافة الرعاية الطبية للأشخاص المصابين”، وأعلنت أن عدد المصابين حتى الوقت الراهن تسعة وثلاثين مصاب، وعشرين حالة وفاة.

وأكدت الدكتور غادة والي على أن “المجموعة التأمينية تحدد التعويضات اللازمة الخاصة بضحايا حادث حريق قطار محطة مصر، وسوف يتم إعلانها فور الانتهاء منها”.

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