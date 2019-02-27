الحماية المدنية تسيطر على حريق في كنيسة القديسة دميانة

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نجحت قوات الحماية المدنية في محافظة الجيزة ، اليوم الأربعاء الموافق 27 فبراير من العام الحالي 2019 ، في السيطرة على حريق شب داخل مبنى تابع لكنيسة القديسة دميانة ، في منطقة الهرم ، وذلك من دون خسائر بشرية.

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كان اللواء هشام صادق ، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية في محافظة الجيزة ، تلقى إشارة من شرطة النجدة ، تفيد بنشوب حريق داخل مبنى ملحق بكنيسة القديسة دميانة في منطقة الهرم ، وعلى الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق ، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمباني المجاورة ، وذلك من دون وقوع أي خسائر بشرية.

وكانت تحريات البحث الجنائي الأولي في مكان الحريق ، كشفت عن أن سبب الحريق ، ماس كهربي في المولد الكهربائي الموجود في الطابق السابع ، لتمتد النيران إلى غرفة لعب الأطفال بالطابق ذاته ، وتمت السيطرة على النيران ، وجار تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.