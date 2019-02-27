مصادر في السكة الحديد: المتسبب الرئيسي في حريق محطة مصر هارب وجار ضبطه

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قالت مصادر مسؤولة في هيئة السكة الحديد ، إن سائق القطار المتسبب في حادث حريق محطة مصر ، هرب عقب وقوع الحادث ، ولم يتم ضبطه حتى الآن ، وجار البحث عنه وضبطه بواسطة قوات الأمن.

وأوضحت المصادر ، أن السائق المذكور يدعى وليد فتحى ومن طنطا ، وأنه هو المتسبب الرئيسي في حادث تصادم الجرار رقم 2302 بصدادات نهاية رصيف 6 في محطة مصر ، وحدوث الحريق ، إثر انفجار تانك السولار في الجرار ، الذى تركه السائق يسير وحده.

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ولفتت المصادر ، إلى أن السائق أيمن الشحات سائق الجرار رقم 2305 ، الذي ضبطته قوات الأمن ، حدثت بينه وبين السائق المتسبب الرئيسي في الحادث ، مشادة عقب محاشرة بين الجرارين ، قبل التصادم الذي أدى إلى وقوع الكارثة.

وكانت هيئة السكة الحديد ، أعلنت في بيان عنها صباح اليوم الأربعاء الموافق 27 فبراير من العام الحالي 2019 ، انحدار جرار وردية رقم 2302 ، ما تسبب في اصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 في محطة مصر ، وتدمير مبنى إداري بشكل جزئي ، بينما تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر ، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وخبراء مفرقعات وعناصر من شرطة النقل والمواصلات ، للوقوف على ملابسات الوقعة التي راح ضحيتها 20 قتيلا و40 مصابا.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، الدكتور خالد مجاهد ، أعلن عصر اليوم ، خروج 14 مصابا في حريق قطار محطة مصر ، من مستشفيات السكة الحديد ، والهلال ، وشبرا العام ، بعد تحسن حالاتهم الصحية ، لافتا إلى أن باقي المصابين جارٍ توجيههم بواسطة سيارات الإسعاف ، إلى مستشفيات معهد ناصر ودار الشفاء ، وأعلن كذلك ارتفاع عدد المصابين إلى 42 مصابا ، بينهم 9 حالات إصابة في معهد ناصر ، و9 حالات أخرى في دار الشفاء ، وتتراوح الإصابات بين حروق من الدرجتين الثانية والثالثة ، وبعض الحالات تتراوح إصاباتها بين البسيطة والمتوسطة.