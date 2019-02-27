مدبولي يكلف وزير الكهرباء بتسيير أعمال وزارة النقل

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أصدر المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء الموافق 27 فبراير من العام الحالي 2019 ، قرارا بتكليف الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، بالقيام بمهام وزير النقل بشكل مؤقت ، فضلا عن مهام منصبه ، وذلك حتى تعيين وزير جديد للنقل ، عقب استقالة المهندس هشام عرفات.

وقالت مصادر حكومية ، إن الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، هو المنوط به تسيير أعمال وزارة النقل ، وذلك بحسب قرار سابق للمهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، بشأن تحديد الوزراء المختصون بالعمل في وزارات أخرى ، حال تغيب بعضهم أو كان لديهم مانعًا للقيام بأعمالهم.

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وتابعت المصادر ، أن القرار نشر في الجريدة الرسمية ، وكان يتضمن أن يكون وزير الكهرباء بديلا لوزير النقل ، وذلك لتسيير أعمال الحقائب الوزارية ، من دون توقف لأي سبب يحدث.

وكانت هيئة السكة الحديد ، أعلنت في بيان عنها صباح اليوم الأربعاء الموافق 27 فبراير من العام الحالي 2019 ، انحدار جرار وردية رقم 2302 ، ما تسبب في اصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 في محطة مصر ، وتدمير مبنى إداري بشكل جزئي ، بينما تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر ، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وخبراء مفرقعات وعناصر من شرطة النقل والمواصلات ، للوقوف على ملابسات الوقعة التي راح ضحيتها 20 قتيلا و40 مصابا.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، الدكتور خالد مجاهد ، أعلن عصر اليوم ، خروج 14 مصابا في حريق قطار محطة مصر ، من مستشفيات السكة الحديد ، والهلال ، وشبرا العام ، بعد تحسن حالاتهم الصحية ، لافتا إلى أن باقي المصابين جارٍ توجيههم بواسطة سيارات الإسعاف ، إلى مستشفيات معهد ناصر ودار الشفاء ، وأعلن كذلك ارتفاع عدد المصابين إلى 42 مصابا ، بينهم 9 حالات إصابة في معهد ناصر ، و9 حالات أخرى في دار الشفاء ، وتتراوح الإصابات بين حروق من الدرجتين الثانية والثالثة ، وبعض الحالات تتراوح إصاباتها بين البسيطة والمتوسطة.