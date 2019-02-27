المتحدث باسم «التضامن»: صرف تعويضات ضحايا محطة مصر في أسرع وقت

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي ، أن الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، وجهت بعمل أبحاث اجتماعية خاصة بأسر المصابين والضحايا ، لصرف تعويضات لهم في أسرع وقت ممكن ، موضحا أن مجلس الوزراء ، أقر تعويضا قدره 80 ألف جنيه لأسر المتوفين ، و25 لأسر المصابين.

وخلال مداخلة تليفونية مع فضائية ten ، قبل قليل ، أوضح محمد العقبي ، أن هناك توجيهات من المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، بتوجيه أوجه الدعم والرعاية للمصابين كافة ، موضحا أن وزارة الصحة تقدم الرعاية الصحية للمصابين على أعلى مستوى.

قدم المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي ، محمد العقبي ، اليوم الأربعاء الموافق 27 فبراير من العام الحالي 2019 ، العزاء لأسر ضحايا حريق محطة مصر ، متمنيًا الشفاء العاجل لكل مصابي الحادث.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق ، وجه اليوم الأربعاء الموافق 27 فبراير من العام الحالي 2019 ، بتشكيل فريق من النيابة العامة ، لفتح تحقيق عاجل وموسع في حادث حريق قطار (الإسكندرية – القاهرة) ، داخل رصيف محطة رمسيس ، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين ، كما وجه النائب العام ، بالوقوف على الأسباب التى أدت إلى حريق القطار.

وانتقل فريق من نيابة الأزبكية ، لمعاينة حادث تصادم جرار قطار على رصيف داخل محطة مصر في منطقة رمسيس ، ما تسبب في نشوب حريق داخل محطة قطارات رمسيس ، وسقوط ضحايا ومصابين من الركاب والمواطنين الموجودين داخل المحطة وقت الحادث ، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت هيئة السكة الحديد ، أعلنت في بيان عنها صباح اليوم الأربعاء الموافق 27 فبراير من العام الحالي 2019 ، انحدار جرار وردية رقم 2302 ، ما تسبب في اصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 في محطة مصر ، وتدمير مبنى إداري بشكل جزئي ، بينما تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر ، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وخبراء مفرقعات وعناصر من شرطة النقل والمواصلات ، للوقوف على ملابسات الوقعة التي راح ضحيتها 20 قتيلا و40 مصابا.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، الدكتور خالد مجاهد ، أعلن عصر اليوم ، خروج 14 مصابا في حريق قطار محطة مصر ، من مستشفيات السكة الحديد ، والهلال ، وشبرا العام ، بعد تحسن حالاتهم الصحية ، لافتا إلى أن باقي المصابين جارٍ توجيههم بواسطة سيارات الإسعاف ، إلى مستشفيات معهد ناصر ودار الشفاء ، وأعلن كذلك ارتفاع عدد المصابين إلى 42 مصابا ، بينهم 9 حالات إصابة في معهد ناصر ، و9 حالات أخرى في دار الشفاء ، وتتراوح الإصابات بين حروق من الدرجتين الثانية والثالثة ، وبعض الحالات تتراوح إصاباتها بين البسيطة والمتوسطة.