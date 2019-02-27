العاهل السعودي يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حريق محطة مصر

منذ ساعة واحدة أخبار مصر
العاهل السعودي يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حريق محطة مصر

قدم العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين ، الملك سلمان بن عبد العزيز ، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، خالص تعازيهم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في ضحايا حريق محطة مصر.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق ، وجه اليوم الأربعاء الموافق 27 فبراير من العام الحالي 2019 ، بتشكيل فريق من النيابة العامة ، لفتح تحقيق عاجل وموسع في حادث حريق قطار (الإسكندرية – القاهرة) ، داخل رصيف محطة رمسيس ، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين ، كما وجه النائب العام ، بالوقوف على الأسباب التى أدت إلى حريق القطار.

وانتقل فريق من نيابة الأزبكية ، لمعاينة حادث تصادم جرار قطار على رصيف داخل محطة مصر في منطقة رمسيس ، ما تسبب في نشوب حريق داخل محطة قطارات رمسيس ، وسقوط ضحايا ومصابين من الركاب والمواطنين الموجودين داخل المحطة وقت الحادث ، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت هيئة السكة الحديد ، أعلنت في بيان عنها صباح اليوم الأربعاء الموافق 27 فبراير من العام الحالي 2019 ، انحدار جرار وردية رقم 2302 ، ما تسبب في اصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 في محطة مصر ، وتدمير مبنى إداري بشكل جزئي ، بينما تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر ، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وخبراء مفرقعات وعناصر من شرطة النقل والمواصلات ، للوقوف على ملابسات الوقعة التي راح ضحيتها 20 قتيلا و40 مصابا.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، الدكتور خالد مجاهد ، أعلن عصر اليوم ، خروج 14 مصابا في حريق قطار محطة مصر ، من مستشفيات السكة الحديد ، والهلال ، وشبرا العام ، بعد تحسن حالاتهم الصحية ، لافتا إلى أن باقي المصابين جارٍ توجيههم بواسطة سيارات الإسعاف ، إلى مستشفيات معهد ناصر ودار الشفاء ، وأعلن كذلك ارتفاع عدد المصابين إلى 42 مصابا ، بينهم 9 حالات إصابة في معهد ناصر ، و9 حالات أخرى في دار الشفاء ، وتتراوح الإصابات بين حروق من الدرجتين الثانية والثالثة ، وبعض الحالات تتراوح إصاباتها بين البسيطة والمتوسطة.