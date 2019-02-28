حذف المسافرين خارج البلاد.. وإدراج الفئات الفقيرة في بطاقات التموين

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صرح مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتكنولوجيا الدكتور عمرو مدكور، “أن الوزارة قد اتخذت خلال الفترة السابقة العديد من الإجراءات من أجل حذف المتوفين، وحذف الأسماء المكررة من بطاقات التموين حتى أصبح لدى الوزارة قاعدة بيانات سليمة لكافة المستفيدين من منظومة الدعم السلعي”.

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حذف المتوفين من بطاقات التموين

وأكد “أنه قد تم حذف المتوفين من بطاقات التموين، من خلال تقدم أحد أفراد الأسرة بطلب إلى مكاتب التموين يتضمن حذف أحد أفراد الأسرة بسبب وفاته، أو من خلال برنامج ربط الحكومة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان من أجل إمداد الوزارة بكافة أسماء المتوفين بشكل مستمر”.

وأوضح يتم إجراء حذف من يتواجد من هذه الأسماء من منظومة دعم السلع، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، والتى تؤدى دور كبير فى هذا الصدد، من أجل التأكد من بيانات الأشخاص المتوفين وأن الشخص الذى سوف يتم حذفه توفى بشكل فعلي.

حذف المسافرين في الخارج والمسجونين من بطاقات التموين

وأوضح الدكتور عمرو مدكور، “أنه يجرى العمل على حذف المسافرين خارج البلاد، وكذلك العمل على حذف المسجونين، والذين يتم توفير الغذاء لهم داخل السجون”، ولفت إلى أن تلك الخطوة تتم بالتعاون مع الجهات المسؤولة عن إمداد وزارة التموين بالمعلومات الخاصة بهذا الصدد.

حذف الاسماء المكررة من بطاقات التموين

وأكد أنه قد تم حذف الأسماء المكررة خلال الفترة السابقة، أثناء العمل على تحديث بيانات المقيدين على بطاقات التموين، كما تقوم الوزارة في نفس الوقت التي يتم فيه حذف الأشخاص من بطاقات التموين، والعمل على استخراج بطاقات عددية للفئات الأولى بالرعاية تبعًا للقرار الوزاري الصاد في هذا الأمر، كما سوف يتم أيضًا إدراج المواليد الجدد لتلك الفئة.

وأضاف مستشار وزير التموين” أعن المرحلة الثانية الخاصة بحذف الغير مستحقين من بطاقات التموين، سوف تبدأ أول شهر مارس، من خلال العمل على إعداد قائمة بأسماء الغير مستحقين خلال تلك المرحلة عبر الموقع الإلكتروني، ليتم حذفهم أول شهر أبريل بعد تلقي التظلمات”.

لن يتم حذف ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يمتلكون سيارات من التموين

وأكد أنه لن يتم حذف فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين لديهم سيارات تساعدهم على التنقل، بشرط ألا تكون سيارات من الفئة فارهة مثل “الجيب أو السيارات الغالية الثمن، لكن من يملك سيارة من أجل مساعدته فى التنقل لن يتم حذفه من منظومة الدعم السلعي”.

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