الجمعة القادمة.. انقطاع المياه عن الوراق وشمال الجيزة والعجوزة والدقى لمدة 24 ساعة

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صرحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الجيزة عن قيامها بإجراء بعض التحويلات في بعض من خطوط مياه الشرب المتعارضة مع أعمال الحفر الخاصة بمشروع محطة مترو التوفيقية القائمة في شارع أحمد عرابي بحي العجوزة.

المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب يوم الجمعة

وأشارت شركة مياه الشرب، “أنه بسبب تلك الأعمال سوف يتم قطع مياه الشرب عن الأحياء التالية:

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منطقة الوراق.

مناطق شمال الجيزة.

حي العجوزة.

منطقة الدقي.

إلى جانب تأثر المياه في نطاق حي بولاق الدكرور.

وأكد الشركة أن انقطاع المياه سوف يستمر لمدة 24 ساعة اعتبارا من تمام الساعة التاسعة من مساء الجمعة الموافق الأول من شهر مارس القادم لعام 2019، وحتى تمام الساعة التاسعة من مساء يوم السبت الموافق الثاني من شهر مارس لعام 2019.

وأهابت الشركة بكافة المواطنين القاطنين في مناطق محافظة الجيزة، والمستشفيات والمخابز بالعمل على تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة انقطاع المياه، على أن يتم تسيير سيارات محملة بالمياه الصالحة للشرب إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع المياه، وذلك من خلال الاتصال على رقم طوارئ “125”.

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