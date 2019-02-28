80 ألف جنيه لأسر الضحايا و 25 ألف للمصابين بحادث حريق قطار محطة مصر

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بعد وقوع كارثة أمس الأربعاء في محطة مصر القائمة في منطقة رمسيس، والتي تسبب في نشوب حريق في قطار داخل المحطة مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين، ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور غادة والي إلى مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، وإلى لجان الاغاثة المركزي التابعة للوزارة بضرورة العمل على الانتهاء من إجراء “الأبحاث الاجتماعية” الخاصة بالمصابين وضحايا حادث حريق قطار محطة مصر.

وجاء تصريحات الوزيرة في إطار التمهيد لصرف التعويضات التي تم إقرارها من قبل “مجلس الوزراء المصري” بقيمة 80 ألف جنيهًا مصريًا لأسر الضحايا، وفي حالات العجز الكلي، وصرف قيمة 25 ألف جنيهًا مصريًا لمصابين حادث حريق محطة قطار مصر.

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وبدأت بشكل فعلي “لجان الإغاثة في مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة”، من اتخاذ كافة الإجراء اللازمة للأبحاث الاجتماعية الخاصة بالمصابين في “مستشفى الهلال الأحمر، ومعهد ناصر، ومستشفى سكك حديد مصر”، تمهيدًا لصرف قيمة التعويضات التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء المصرية.

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