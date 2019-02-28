الفتوى: قراءة القرآن بالعين دون تحريك اللسان لا ثواب عليها

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ورد سؤال إلى لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن “حكم قراءة القرآن بالعين فقط دون تحريك اللسان؟”.

حكم قراءة القرآن بالعين فقط دون تحريك اللسان

أجابت لجنة الفتوى، “إن قراءة القرآن بالعين المجردة فقط دون تحريك اللسان لا تعد قراءة، ولا يثاب عليها ثواب القراءة، وإنما تعد تدبر للقرآن الكريم، ويرجى أن يثاب عليها المسلم”.

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وأضافت الفتوى، “إن قال ابن حجر فى فتح البارى، ونقل عن بعض العارفين أن قال: الذكر على سبعة أنحاء، فذكر العينين بالبكاء، وذكر الأذنين بالإصغاء، وذكر اللسان بالثناء، وذكر اليدين بالعطاء، وذكر البدن بالوفاء، وذكر القلب بالخوف والرجاء، وذكر الروح بالتسليم والرضاء” .

وأكدت لجنة الإفتاء، “أما فى الصلاة فيجب على المسلم تحريك اللسان حيث جاء فى “مواهب الجليل”، ولذلك لا تجزئ القراءة بالعين فقط دون تحريك اللسان في القراءة الواجبة أثناء الصلاة، وإنما يجب تحريك اللسان بالقراءة حتى تكون الصلاة مجزئة، كما قال ابن الحاجب في “كتاب الصلاة”، ولا يجوز إسرار من غير حركة لسان، لأنه إذا لم يحرك لسانه لم يقرأ وإنما فكر”.

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