بعد حادث حريق قطار محطة مصر.. توصيات النيابة الإدارية للحد من حوادث القطارات

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تستمر خلال الوقت الراهن “هيئة النيابة الإدارية” في إجراء التحقيقات الخاصة بتجاوزات بعض من موظفي هيئة السكك الحديد، وسائقي القطارات في الهيئة.

كما قامت “هيئة النيابة الإدارية”، تحت رئاسة المستشارة أمانى الرافعى، بإصدار تقرير خلال وقت سابق، قد تضمن على العديد من الحلول والتوصيات لمعالجة أوجه الخلل والقصور في المنظومة الفنية الخاصة بسكك حديد مصر.

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تقرير النيابة الإدارية للحد من حوادث القطارات

وضع لافتات إرشادية، وعلامات أرضية تد على منطقة الاقتراب من المزلقانات على مسافة كافية، مع وضع إضاءة لتلك المنطقة باستخدام مولدات كهربائية، وعدم الاكتفاء بأضواء القطارات، والمزلقان التحذيرية، والتي تضيء أمام المزلقان بطريقة مباشرة.

وضع مطبات صناعية أرضية على بعد حوالى خمسة عشر متر قبل المزلقان، من أجل الحد من سرعة المركبات عند عبورها المزلقانات.

تدريب عمالة هيئة السكك الحديد بشكل كافي لتشغيل المزلقانات.

العمل على تقليل عدد المزلقانات، وتحويل المرور عندها، بسبب تقارب بعض المزلقانات من البعض الآخر، ما يؤدي إلى عدم السيطرة عليها.

العمل على تطوير، وصيانة أجهزة ومعدات الاتصالات، وتطوير وصيانة الإشارات، من أجل ضمن التوافق بين أنظمة القاطرات، والملفات الأرضية الموجودة على الخط.

العمل على تفعيل منظومة محكمة للمتابعة والصيانة، والعمل على تحديث الأجهزة الإلكترونية بالقاطرات، بحيث تكون متوافقة مع بعضها البعض.

إحاطة منطقة المزلقانات بسور ارتفاعه لا يقل 1,1 متر، وعلى بعد 1,8 متر من أقرب قضيب، لمنع اقتحام المركبات للمزلقان من نقط خلافا للمزلقان.

التنسيق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المحليات وأجهزة الشرطة في مجال إدارة وتشغيل وضبط حركة المرور عند المزلقانات.

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