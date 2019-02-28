ماذا تفعل إذا اشتريت سلعة وتبين بها عيوب صناعة؟

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يعمل قانون حماية المستهلك الجديد على تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري، حيث تضمن القانون الجديد على مواد من أجل حماية المستهلك من أي غش تجاري، وعملت على حفظ حقوقه.

نص قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لعام 2018

تضمن قانون حماية المستهلك الجديد الصادر تحت رقم 181 لعام 2018، على تعديل فترة الاستبدال و الاسترجاع إلى 30 يومًا بدل من 14 يومًا.

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ونصت المادة على التالي: “من القانون على أن “للمستهلك الحق خلال ثلاثين يومًا من تسلم السلعة، فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية إذا شابها عيب، بالإضافة إلى حق المستهلك فى الاستبدال والاسترجاع، فهو يمتلك فترة الضمان القانونى، والتى تصل إلى عامين للسلع المعمرة، وكذلك فترة الضمان الممنوحة من الشركة المنتجة أو المستوردة”.

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