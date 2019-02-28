المترو ينفي توقف حركة قطارات الخط الثاني

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أعلن المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق أحمد عبد الهادي عن نفيه لما يتردد من أنباء بشأن “توقف حركة قطارات مترو الأنفاق في الخط الثاني”.

وأكد، “إن الخطوط الثلاثة تعمل بشكل منتظم، ولا صحة لما تردد من أنباء بشأن توقف حركة قطارات الخط الثاني للمترو”، وأهاب بالجميع على تحري الدقة في كل ما ينشر من أنباء عن مترو الأنفاق.

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ويجدر هنا الإشارة أنه قد تم تداول بعض من الأنباء عبر عدد من المواقع الإلكترونية بشأن تنوقف حركة قطارات الخط الثاني من المترو، وقد نفت المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق.

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