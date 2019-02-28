الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار والعظمى بالقاهرة 16 درجة

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كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن أحوال الطقس ، اليوم الخميس، الموافق 28 فبراير، مؤكدًا أنالبلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ بداية الإسبوع الجاري، وستستمر حتى الغد الجمعة، متمثلة في انخفاض كبير بدرجات الحرارة يصاحبه نشاط مكثف للرياح وتوافر فرص سقوط الأمطار في كافة محافظات الجمهورية.

وأوضح “عبدالعال” في تصريح تليفزيوني، إن فرص سقوط أمطار متاحة على أغلب أنحاء الجمهورية، لكنها تكون غزيرة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، خفيفة ومتوسطة على القاهرة وبعض محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن سقوط الأمطار يصحبه نشاط للرياح بسرعة 25 عقده، لا تصل إلى حد العاصفة.

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ومن ناحيته، أكد الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار سوف تتساقط من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وتمتد حتى السواحل الشرقية وحتى مناطق الدلتا، مشيرًا إلى أن سرعة الرياح ستترواح ما بين 22 و 24 عقدة بما يعادل 45 كيلو مترًا في الساعة خاصة في المناطق الغربية، بينما تبلغ في القاهرة والدلتا والوجه البحري 35 كيلو مترًا في الساعة.

وارجع “عطا” أسباب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا، إلى تأثر البلاد بوجود منخفض جوي آتي من شمال البلاد، مضيفًا أن الأحوال الجوية ستشهد تحسنًا ملحوظًا بدءا من يوم السبت المقبل.

وفي نشرتها الدورية، التي تصدر يوميًا، أوردت الهيئة العامة للارصاد الجوية توقعات الخبراء لطقس اليوم الخميس،حيث يسود البلاد طقس بارد على السواحل الشمالية مائل للبرودة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.

وكما جاء في توقعات الخبراء، فأنه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة وسيناء، وتنشط الرياح على كافة الأنحاء لتكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق وجنوب البلاد قد تصل إلى حد العاصفة أحيانًا، ما ينتج عنه انخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة البحرية في كلا البحرين المتوسط والأحمر، ويصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة.

وعن حالة البحرين، ذكر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة جدًا مع ارتفاع الموج فيه من 4 أمتار إلى 5 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وحسب ما جاء في بيان الهيئة، يرصد لكم في السطور التالية موقع ” مصر 365″ ، بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 28 فبراير ، على محافظات ومدن مصر وهي كما يلي:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 16

شبين الكوم 10 16

طنطا 10 16

دمنهور 11 15

الإسكندرية 11 15

بلطيم 10 15

مطروح 09 16

السلوم 08 15

سيوة 08 18

بورسعيد 10 14

دمياط 10 15

الزقازيق 12 16

الإسماعلية 11 16

السويس 10 15

العريش 11 14

رفح 11 14

رأس سدر 14 22

نخل 05 17

نويبع 10 18

طابا 09 17

كاترين 00 12

الطور 13 22

شرم الشيخ 15 25

الغردقة 12 24

مرسى علم 12 22

الفيوم 09 18

بني سويف 09 19

المنيا 06 19

أسيوط 07 20

سوهاج 09 20

قنا 10 21

الأقصر 10 22

أسوان 10 22

أبوسمبل 10 23

الوادى الجديد 09 22

شلاتين 14 24

أبو رماد 14 24

رأس حدربة 14 23

حلايب 16 22

بيان درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الخميس، الموافق 28 فبراير، على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 17 30

المدينة 12 26

الرياض 15 29

المنامة 17 24

أبوظبي 22 30

الدوحة 20 24

الكويت 13 24

دمشق 00 10

بيروت 10 12

عمان 02 06

القدس 04 08

غزة 12 14

بغداد 09 20

مسقط 22 27

صنعاء 10 26

الخرطوم 18 33

طرابلس 08 16

تونس 08 18

الجزائر 07 16

الرباط 08 19

نواكشوط 15 29

بيان درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الخميس، الموافق 28 فبراير، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة – 07 04

أسطنبول 05 07

إسلام آباد 08 19

نيودلهى 08 20

جاكرتا 25 32

بكين – 01 14

كوالامبور 24 34

طوكيو 07 11

أثينا 06 13

روما 06 17

باريس 08 15

مدريد 04 19

برلين 03 12

لندن 07 12

مونتريال – 14 – 07

موسكو – 01 02

نيويورك – 01 04

واشنطن 02 10