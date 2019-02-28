الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بجراج في شبرا الخيمة

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، صباح اليوم الخميس، 28 فبراير، من السيطرة على حريق نشب فى جراج عشوائى للسيارات والدراجات النارية والتكاتك بالقرب من قسم ثان شبرا الخيمة، لكن دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بأنه قد نشب حريق بجراج عشوائى للسيارات والدراجات النارية والتكاتك، بالقرب من شارع قسم ثان شبرا الخيمة.

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وفورا تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وسيارة إسعا، كما انتقل المقدم احمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وأسفر الحريق عن اشتعال النيران فى عدد من التكاتك والدراجات النارية، وفعلا تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.