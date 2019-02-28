طوارئ بمطار القاهرة.. تعرف على الأسباب

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أعلنت اليوم الخميس سلطات مطار القاهرة الدولي، حالة الطوارئ، بسبب وقوع عطل فني في طائرة “شركة خدمات البترول” القادمة من الغردقة، ماتطلب اتخاذ كافة الإجراءات المشددة قبل هبوطها بأرض المطار.

كما أعلنت مصادر مطلعة في مطار القاهرة الدولي، “إن قائد رحلة طائرة خدمات البترول برقم 160، والرحلة قادمة من الغردقة، وعلى متن تلك الطائرة ثمانية وأربعين راكب من الجنسية الألمانية، إلى جانب عدد طاقم الضيافة المتواجد على الطائرة، وفوجئ قائد الطائرة بوجود عطل فني داخل كابينة القيادة”.

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وأشارت المصادر، “أن طاقم الطائرة قد أبلغ برج المراقبة، وطلب من سلطات المطار اتخاذ إجراءات الطوارئ، وجرى تخصيص ممر الطوارئ من أجل هبوط الطائرة، وإبلاغ سيارات الإسعاف، والإطفاء، والحجر الصحي من أجل مواجهة أي احتمالات عند هبوط الطائرة”.

نجح قائد الطائرة المذكورة في الهبوط في ممر الطوارئ المخصص لها، ونزول كافة ركاب بسلام، وتم استدعاء مهندسي الصيانة الفنية من أجل إصلاح عطل الطائرة.

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