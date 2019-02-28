بموجب عفو رئاسي.. الإفراج عن 620 سجين

Advertisements

بموجب عفو رئاسي قامت اليوم السجون المصرية بالإفراج عن 620 سجين، وجاء هذا الإجراء إستكمالاً لتنفيذ القرار الصادرة عن رئيس الجمهورية تحت رقم 52 لعام 2019، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، بالنسبة لبعض من المحكوم عليهم، وفى إطار مواصلة فعاليات الاحتفال “بعيد الشرطة 67” لذكرى معركة الإسماعيلية الخالدة.

قام قطاع السجون، من خلال اللجان المتخصصة بفحص ملفات نزلاء السجون المصرية للعمل على تحديد مستحقي الإفراج بموجب العفو الرئاسي عن باقي مدة العقوبة، وقد انتهت اللجان إلى انطباق القرار على ما يقارب من 264 سجين.

Advertisements

كما قامت اللجنة العليا للعفو فحص كافة حالات من مستحقى الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم ، حيث انتهت اللجنة من أعمالها باستحقاق الإفراج عن 356 نزيل.

تأتي تلك الخطوة في إطار حرص وزارة الداخلية المصري في العمل على تطبيق السياسات العقابية من خلال مفهوم حديث مطور، يعمل على توفير كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون، والعمل على تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عنهم، والذين قد تم تأهيلهم من أجل الانخراط من جديد في المجتمع.

أقرا المزيد طوارئ بمطار القاهرة.. تعرف على الأسباب