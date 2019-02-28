قرار جمهوري  بتعديل اتفاقية منحة المساعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس الموافق 28 فبراير من العام الحالي 2019 ، القرار رقم 475 لسنة 2018 ، بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة ، بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية ، الخاص بالتعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار ، الذي جاء على النحو التالي: التعديل: تعدل اتفاقية المساعدة كما يلي: (أ) تعدل المادة (3) بند 3 -1 ، (أ) بحذف عبارة “ستة عشر مليون دولار أمريكي (16.000.000 دولار أمريكي)” ، ويحل محلها عبارة “عشرون مليون دولار أمريكي (20.000.000 دولار أمريكي) (“المنحة”) .

Advertisements

(ب) تحذف المادة 3 بند 3-1 (ب) بالكامل ، ويحل محلها عبارة “(ب) إجمالي المتوقع لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، س وف يكون إجمالي المتوقع لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتحقيق الهدف ، عشرون مليون دولار أمريكي (20.000.000 دولار أمريكي)” .

(جـ) تعدل المادة (4) بحذف عبارة (30 سبتمبر 2022) ، ويحل محلها عبارة (30 سبتمبر 2024).

(د) يحذف بالكامل المرفق رقم 1 (الخطة المالية التوضيحية) بالملحق رقم (1) من اتفاقية المساعدة ، ويحل محله المرفق رقم 1 (الخطة المالية التوضيحية) المرفق بهذا التعديل.