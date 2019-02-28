بالفيديو.. كيفية الحصول على مشروع عربة متنقلة بالشارع؟

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صرح رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان النائب محمد مرعى، عن قيام اللجنة البرلمانية بإصدار مشروع قانون وحدات الطعام المتنقلة، وأشار “أنه من المتعين أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالمشروع قريبًا”.

وأضاف النائب محمد مرعي أنه قد تم التواصل مع أغلب الجهات المسؤولة في محافظات جمهورية مصر العربية التي تم تحديدها، والتي تصلح من أجل إقامة “شارع 306 شارع مصر”، ليتم وضع العربات المتنقلة فيه، وقد تم إعداد نماذج لتلك العربات المتنقلة التي تمت من خلال “صندوق تحيا مصر”.

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وأضاف النائب أنه قد تم طرح تلك العربات المتنقلة على العديد من الشركات الخاصة والشركات التي تتبع الدولة المصرية مثل: “الإنتاج الحربى، والمصانع الحربية”، وقد تم اختيار “وزارة الإنتاج الحربى”، لكى تتولى مهام تصنيع مثل تلك السيارات.

أعلنت وزارة الإنتاج الحربى أن العربة المتنقلة سوف يسجل سعرها ما بين 40 ألف جنيهًا مصريًا، حتى مليون جنيهًا مصريًا على حسب نوعية العربة، وحجمها، ويكون لتلك السيارة مواصفات خاصة.

وأشار النائب أنه قد منح الشباب حق في تصنيع العربية بسعر أقل من 40 ألف جنيه، بشرط أن يتم التصنيع تبع النموذج المخصص للسيارة، وتبع المواصفات القياسية والفنية التي تم وضعها من قبل وزارة الإنتاج الحربي.

وأكد البرلماني أن تلك السيارات سوف يتم توفيرها من قبل “جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون العربات المتنقلة، وسوف يتم إخطار كافة المحافظين والمجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى ضوء الأماكن التي قد تم تحديدها بشكل فعلي ليتم إرسالها إلى “جهاز تنمية المشروعات الصغيرة” بالتعاون مع “صندوق تحيا مصر”، وتكون تلك السيارات متاحة، بحيث يرى أى شاب نموذج الخاص بالسيارة المتنقلة”.

كيفية الحصول على العربة المتنقلة

أوضح النائب “بعد أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، سوف يقوم أي شاب راغب في الحصول على السيارة المتنقلة التوجه إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لمحافظته، ويقوم الشاب باختيار نموذج السيارة التي يرغب في الحصول عليها، ثم يقوم الجهاز بعمل على توفيرها له”.

وأوضح النائب” بضمان تلك السيارة المتنقلة يقوم الشاب بسداد قيمة الأقساط، ثم يتم تحديد الأماكن التي من المقرر أن توضع بها تلك السيارة، وتقوم الوحدات المحلية بمنح الشباب الترخيص لكي يبدأ فور حصوله عليه بمزاولة نشاط عمله”.

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