الإسعاف تعلن وفاة مسعف متأثرا بإصابته في حريق محطة مصر

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أعلنت هيئة الإسعاف المصرية ، اليوم الخميس الموافق 28 فبراير من العام الحالي 2019 ، وفاة المسعف خالد عبد المنعم ، سائق على السيارة ٢٣٧٩ تمركز رمسيس ، متأثرًا بإصابته في حادث جرار محطة مصر بنسبة حروق 85% ، حيث نقل إلى العناية المركزة في مستشفى الشفاء بالعباسية ، وتم وضعه على جهاز تنفس ، لكنه توفى صباح الخميس متأثرًا بجراحه.

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وفي بيان مقتضب أصدرته صباح اليوم الخميس ، أوضحت هيئة الإسعاف المصرية ، أن المسعف سوف يدفن اليوم ، في مسقط رأسه بمنيا القمح في محافظة الشرقية ، كما قدمت هيئة سكك حديد مصر ، خالص العزاء إلى أسرة الفقيد وزملائه.

وكانت هيئة السكة الحديد ، أعلنت في بيان عنها صباح أمس الأربعاء الموافق 27 فبراير من العام الحالي 2019 ، انحدار جرار وردية رقم 2302 ، ما تسبب في اصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 في محطة مصر ، وتدمير مبنى إداري بشكل جزئي ، بينما تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر ، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وخبراء مفرقعات وعناصر من شرطة النقل والمواصلات ، للوقوف على ملابسات الوقعة التي راح ضحيتها 20 قتيلا و40 مصابا.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، الدكتور خالد مجاهد ، أعلن عصر اليوم ، خروج 14 مصابا في حريق قطار محطة مصر ، من مستشفيات السكة الحديد ، والهلال ، وشبرا العام ، بعد تحسن حالاتهم الصحية ، لافتا إلى أن باقي المصابين جارٍ توجيههم بواسطة سيارات الإسعاف ، إلى مستشفيات معهد ناصر ودار الشفاء ، وأعلن كذلك ارتفاع عدد المصابين إلى 42 مصابا ، بينهم 9 حالات إصابة في معهد ناصر ، و9 حالات أخرى في دار الشفاء ، وتتراوح الإصابات بين حروق من الدرجتين الثانية والثالثة ، وبعض الحالات تتراوح إصاباتها بين البسيطة والمتوسطة.

وانتظمت حركة القطارات في محطة مصر ، عدا رصيف رقم 6 ، بعد نجاح قوات الحماية المدينة في إخماد الحريق ، حيث اتجه فريق التدخل وتلطوارئ بالهلال الأحمر المصري ، إلى موقع حادث حريق محطة مصر ، لتقديم الإسعافات والدعم النفسي للمصابين وأسر الضحايا.