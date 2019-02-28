تصاعد دخان من محطة مترو الزهراء وحالة فزع وسط الركاب

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حالة من الفزع سادت بين الركاب، في محطة مترو الزهراء، في الخط الأول لمترو الأنفاقخط المرج، صباح اليوم الخميس، الموافق 28 فبراير، خاصة بعد أن شاهد الركاب دخان كثيف يتصاعد من قطار المترو الواقف على رصيف المحطة.

وعلى أثر ذلك هرول ركاب قطار المترو مسرعين خارج المحطة، خوفًا من وجود أي حريق او جسم غريب داخل القطار، وعلى الفور تجمع رجال الأمن بالمحطة لتبين معرفة سبب تصاعد الدخان.

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وتروي إحدى راكبي القطار وتدعى “شيماء إسماعيل”، إن مشكلة في كهرباء القطار تسببت في خروج دخان بشكل مفاجيء ما أدى إلى هروب المواطنين من القطار بشكل عاجل بعد إيقافه.