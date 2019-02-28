الأرصاد تحذر من سقوط أمطار في هذه المناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، اليوم الخميس الموافق 28 فبراير من العام الحالي 2019 ، من حالة الطقس اليوم الخميس ، حيث تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ، وتنخفض درجات الحرارة بشكل كبير.

وفي تصريحات صحفية عنه اليوم الخميس ، أوضح الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، قال إنه من المتوقع سقوط أمطار على أغلب أنحاء الجمهورية ، تكون غزيرة على السواحل الشمالية وعلى محافظات الوجه البحري ، تكون خفيفة ومتوسطة على محافظة القاهرة ، وبعض محافظات الصعيد ، موضحا أن سقوط الأمطار يصحبه نشاط للرياح بسرعة 25 عقدة ، لكنها لا تصل إلى حد العاصفة.

الدكتور إبراهيم عطا ، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية ، قال إن الأمطار سوف تتساقط من خفيفة إلى متوسطة ، على السواحل الشمالية الغربية للبلاد ، وسوف تمتد حتى السواحل الشرقية وحتى مناطق الدلتا ، موضحا أن سرعة الرياح سوف تترواح ما بين 22 و 24 عقدة ، وذلك بما يعادل 45 كيلو مترًا في الساعة ، خاصة في المناطق الغربية ، بينما تبلغ سرعة الرياح في محافظة القاهرة والدلتا والوجه البحري ، 35 كيلو مترًا في الساعة.

وزاد رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية ، قائلا إن أسباب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي ، ترجع إلى وجود منخفض جوي ٱتٍ من شمال البلاد ، موضحا أن الأحوال الجوية سوف تبدأ في التحسن ، بداية من يوم السبت المقبل.