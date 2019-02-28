طقس بارد ورياح شديدة.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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يسود طقس بارد غدا الجمعة الموافق 1 مارس من العام الحالي 2019 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للبرودة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد ، معتدل الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، شديد البرودة خلال ساعات الليل ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبحسب نشرة أخبار الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، يصاحبها كذلك سقوط أمطار على السواحل الشمالية للبلاد ، ومناطق من الوجه البحري ، أما الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على السواحل الغربية للبلاد.

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وأوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط ، فإنها تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ، فتكون معتدلة إلى مضطربة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه ، من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية شمالية فتكون غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة ، الموافق 1 مارس من العام الحالي 2019 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، وهي كما يلي:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 17

شبين الكوم 10 16

طنطا 10 16

دمنهور 10 15

الإسكندرية 11 16

بلطيم 10 17

مطروح 10 16

السلوم 08 16

سيوة 08 18

بور سعيد 10 17

دمياط 10 15

الزقازيق 11 16

الإسماعيلية 10 18

السويس 10 18

العريش 10 17

رفح 10 16

رأس سدر 12 18

نخل 04 14

نويبع 06 17

طابا 08 13

سانت كاترين -02 11

الطور 11 20

شرم الشيخ 13 21

الغردقة 10 20

مرسى علم 11 20

الفيوم 09 17

بني سويف 09 18

المنيا 06 18

أسيوط 07 19

سوهاج 09 19

قنا 10 19

الأقصر 10 20

أسوان 11 21

أبو سمبل 11 21

الوادي الجديد 09 20

شلاتين 14 24

أبو رماد 14 24

رأس حدربة 14 22

حلايب 16 21