“الصحة” تعلن تخصيص خط ساخن للاستفسار عن مصابي حادث قطار محطة مصر

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أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، منذ قليل، في تصريح تليفزيونين أنه حرصًا من الوزارة على التوصل لأهالي ضحايا ومصابي حادث حريق قطار محطة مصر، فقد قامت الوزارة بتخصيص الخط الساخن رقم 137 للاستفسار عن المصابين فى حادث قطار محطة مصر.

وأضاف متحدث وزارة الصحة في لقاءه على فضائية “اكسترا نيوز”، صباح اليوم الخميس، الموافق 28 فبراير، إن وزيرة الصحة ، الدكتور هالة زايد، قد أصدرت توجيهاتها لاستقبال أى اتصالات من المواطنين للاستفسار عن المصابين والمفقودين في هذا الحادث الأليم.

وكانت هيئة السكك الحديدية، قد أصدرت بيانا حول الحادث قالت فيه إن جرارًا اصطدم صباح أمس الأربعاء، برصيف 6 محطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس،. وهو ما أسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 43 آخرين، بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة.

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وقامت سيارات الإسعاف بنقل الضحايا إلى المستشفيات القريبة من المحطة، وهي مستشفيات الهلال وشبرا العام ومعهد ناصر، فيما انتقل المسؤولون، على رأسهم رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، إلى مكان الحادث للوقوف على آخر التطورات. كانت بعض الجثامين متفحمةً جراء الحريق الذي تسبب فيه الاصطدام.

وعلى أثر الحادث، الأليم تقدم المهندس هشام عرفات وزير النقل، الذي يتولى منصبه منذ فبراير 2017، باستقالته من الحكومة، وقال الوزير إن استقالته جاءت من منطلق مسؤوليته السياسية عن الحادث.تفسار عن المفقودين والمصابين فى حادث قطار محطة مصر.