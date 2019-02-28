وزير الكهرباء يتفقد رصيف 6 في محطة مصر ويطلب تقريرا مفصلا عن الحادث

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تفقد الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والمكلف بتسيير أعمال وزارة النقل ، صباح اليوم الخميس الموافق 28 فبراير من العام الحالي 2018 ، محطة مصر للسكك الحديدية في رمسيس ، بهدف متابعة انتظام العمل في المحطة ، والتأكد من انتظام القطارات.

وبحسب بيان صادر عن وزارة النقل اليوم الخميس ، رافق الدكتور محمد شاكر خلال جولته ، الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل ، والمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية.

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وأوضح البيان أن الدكتور محمد شاكر ، تفقد رصيف رقم 6 في محطة مصر ، الذي شهد حادثة الجرار أمس ، كما اطلع من رئيس هيئة السكك الحديدية ، على التقدم في عمل اللجنة الفنية المشكلة الخاصة بالحادث ، وطالب كذلك بتقرير مفصل عن الحادث.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والمكلف بتسيير أعمال وزارة النقل ، أنه لا تهاون مع أي مقصر ، مشددا على إجراء أعمال الصيانة الدورية بكل دقة ، مع ضرورة عدم خروج أي قطار أو جرار من الورش ، إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له ، والالتزام التام بتعليمات السلامة والأمان المنصوص عليها في لائحة السكة الحديد ، كما وجه بنزول جميع قيادات السكك الحديدية إلى مواقع التشغيل ، للاطمئنان على تنفيذ هذه الإجراءات.

كما تفقد الدكتور محمد شاكر ، غرفة مراقبة الكاميرات في محطة مصر ، وشدد على ضرورة اليقظة التامة ، خاصة مع أهمية الغرفة في تأمين سلامة الركاب والقطارات ، واتجه كذلك إلى أرصفة الوجهين البحري والقبلي ، واطمأن على انتظام جداول التشغيل وسير القطارات ، وأن العمل يسير في محطة مصر وفقا للجداول الخاصة بالتشغيل ، موجها قيادات السكة الحديد بتقديم التسهيلات للركاب.

ولفت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والمكلف بتسيير أعمال وزارة النقل ، أن خدمة الراكب وتسهيل عملية التنقل الخاصة به ، وتحسين الخدمة المقدمة إليه ، يجب أن يكون لها اهتمام كبير ، وذلك بالتوازي مع رفع معدلات السلامة والأمان في منظومة السكك الحديدية.

وكانت هيئة السكة الحديد ، أعلنت في بيان عنها صباح أمس الأربعاء الموافق 27 فبراير من العام الحالي 2019 ، انحدار جرار وردية رقم 2302 ، ما تسبب في اصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 في محطة مصر ، وتدمير مبنى إداري بشكل جزئي ، بينما تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر ، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وخبراء مفرقعات وعناصر من شرطة النقل والمواصلات ، للوقوف على ملابسات الوقعة التي راح ضحيتها 20 قتيلا و40 مصابا.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، الدكتور خالد مجاهد ، أعلن عصر اليوم ، خروج 14 مصابا في حريق قطار محطة مصر ، من مستشفيات السكة الحديد ، والهلال ، وشبرا العام ، بعد تحسن حالاتهم الصحية ، لافتا إلى أن باقي المصابين جارٍ توجيههم بواسطة سيارات الإسعاف ، إلى مستشفيات معهد ناصر ودار الشفاء ، وأعلن كذلك ارتفاع عدد المصابين إلى 42 مصابا ، بينهم 9 حالات إصابة في معهد ناصر ، و9 حالات أخرى في دار الشفاء ، وتتراوح الإصابات بين حروق من الدرجتين الثانية والثالثة ، وبعض الحالات تتراوح إصاباتها بين البسيطة والمتوسطة.

وانتظمت حركة القطارات في محطة مصر ، عدا رصيف رقم 6 ، بعد نجاح قوات الحماية المدينة في إخماد الحريق ، حيث اتجه فريق التدخل وتلطوارئ بالهلال الأحمر المصري ، إلى موقع حادث حريق محطة مصر ، لتقديم الإسعافات والدعم النفسي للمصابين وأسر الضحايا.