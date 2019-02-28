الصحة: أرتفاع وفيات “قطار محطة مصر” لـ 22 وفاة ومازال 28 مصابًا بالمستشفيات

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أعلنت وزيرة الصحة والسكان ، الدكتورة هالة زايد، أن عدد الوفيات ضحايا محطة مصر قد ارتفع إلى 22 وفاة ، وذلك بعد وفاة حالتين اليوم اليوم الخميس، 28 فبراير، بينهما مسعف وحالة أخرى مجهولة الهوية. في مستشفى دار الشفاء منذ ساعات.

وخلال تفقدها للمصابين بمستشفى دار الشفاء، أضافت وزيرة الصحة، إنه مازال 28 مصابا بالمستشفيات يتلقون العلاج حتى الأن، لافتة غلى أن جميع الحالات تقدم لها الرعاية الكاملة، وأنها حضرت اليوم للاطمئنان على حالة مصابى حادث قطار محطة مصر، والاطمئنان على تقديم الرعاية اللازمة لها.

وتفقدت الوزيرة برفقة مدير المستشفى وعدد من مسئولى الوزارة، غرف الرعاية للاطمئنان على المصابين كما استمعت للمصابين الموجودين بالأقسام الداخلية.

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وكان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، قد أعلن منذ قليل، في تصريح تليفزيوني، أنه حرصًا من الوزارة على التوصل لأهالي ضحايا ومصابي حادث حريق قطار محطة مصر، فقد قامت الوزارة بتخصيص الخط الساخن رقم 137 للاستفسار عن المصابين فى حادث قطار محطة مصر.

وأضاف متحدث وزارة الصحة في لقاءه على فضائية “اكسترا نيوز”، صباح اليوم الخميس، الموافق 28 فبراير، إن وزيرة الصحة ، الدكتور هالة زايد، قد أصدرت توجيهاتها لاستقبال أى اتصالات من المواطنين للاستفسار عن المصابين والمفقودين في هذا الحادث الأليم.

جدير بالذكر، أن هيئة الإسعاف المصرية ، أعلنت اليوم الخميس الموافق 28 فبراير، من العام الحالي 2019 ، وفاة المسعف خالد عبد المنعم ، سائق على السيارة ٢٣٧٩ تمركز رمسيس ، متأثرًا بإصابته في حادث جرار محطة مصر بنسبة حروق 85% ، حيث نقل إلى العناية المركزة في مستشفى الشفاء بالعباسية ، وتم وضعه على جهاز تنفس ، لكنه توفى صباح الخميس متأثرًا بجراحه.

وفي بيان مقتضب أصدرته صباح اليوم الخميس ، أوضحت هيئة الإسعاف المصرية ، أن المسعف سوف يدفن اليوم ، في مسقط رأسه بمنيا القمح في محافظة الشرقية ، كما قدمت هيئة سكك حديد مصر ، خالص العزاء إلى أسرة الفقيد وزملائه.

وكانت هيئة السكك الحديدية، قد أصدرت بيانا حول الحادث قالت فيه إن جرارًا اصطدم صباح أمس الأربعاء، برصيف 6 محطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس،. وهو ما أسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 43 آخرين، بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل الضحايا إلى المستشفيات القريبة من المحطة، وهي مستشفيات الهلال وشبرا العام ومعهد ناصر، فيما انتقل المسؤولون، على رأسهم رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، إلى مكان الحادث للوقوف على آخر التطورات. كانت بعض الجثامين متفحمةً جراء الحريق الذي تسبب فيه الاصطدام.

وعلى أثر الحادث، الأليم تقدم المهندس هشام عرفات وزير النقل، الذي يتولى منصبه منذ فبراير 2017، باستقالته من الحكومة، وقال الوزير إن استقالته جاءت من منطلق مسؤوليته السياسية عن الحادث.تفسار عن المفقودين والمصابين فى حادث قطار محطة مصر.