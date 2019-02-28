العاهل السعودي يوجه رسالة للرئيس السيسي بعد حريق محطة مصر

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أرسل العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين ، الملك سلمان بن عبد ا لعزيز آ ل سعود ، اليوم الخميس الموافق 28 فبراير من العام الحالي 2019 ، برقية عزاء ومواساة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، في ضحايا الحريق الذي اندلع في محطة قطارات رمسيس بمدينة القاهرة أمس الأربعاء ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ، وذلك حسب ما أعلنت السفارة السعودية في القاهرة ، اليوم الخميس.

وبحسب بيان السفارة السعودية ، قال الملك سلمان في برقيته: «علمنا بنبأ الحريق الذي اندلع في محطة قطارات رمسيس بمدينة القاهرة ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين وشعب جمهورية مصر الشقيق ، باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية ، وباسمنا ، أحر التعازي وأصدق المواساة ، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ، ويحفظكم وشعب جمهورية مصر العربية من كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب».

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كما أرسل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع السعودي ، برقية عزاء ومواساة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، قال فيها: «تلقيت نبأ الحريق الذي اندلع في محطة قطارات رمسيس بمدينة القاهرة ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة ، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين ، والشفاء العاجل لجميع المصابين ، إنه سميع مجيب».

وكانت هيئة السكة الحديد ، أعلنت في بيان عنها صباح أمس الأربعاء الموافق 27 فبراير من العام الحالي 2019 ، انحدار جرار وردية رقم 2302 ، ما تسبب في اصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 في محطة مصر ، وتدمير مبنى إداري بشكل جزئي ، بينما تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر ، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وخبراء مفرقعات وعناصر من شرطة النقل والمواصلات ، للوقوف على ملابسات الوقعة التي راح ضحيتها 20 قتيلا و40 مصابا.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، الدكتور خالد مجاهد ، أعلن عصر اليوم ، خروج 14 مصابا في حريق قطار محطة مصر ، من مستشفيات السكة الحديد ، والهلال ، وشبرا العام ، بعد تحسن حالاتهم الصحية ، لافتا إلى أن باقي المصابين جارٍ توجيههم بواسطة سيارات الإسعاف ، إلى مستشفيات معهد ناصر ودار الشفاء ، وأعلن كذلك ارتفاع عدد المصابين إلى 42 مصابا ، بينهم 9 حالات إصابة في معهد ناصر ، و9 حالات أخرى في دار الشفاء ، وتتراوح الإصابات بين حروق من الدرجتين الثانية والثالثة ، وبعض الحالات تتراوح إصاباتها بين البسيطة والمتوسطة.

وانتظمت حركة القطارات في محطة مصر ، عدا رصيف رقم 6 ، بعد نجاح قوات الحماية المدينة في إخماد الحريق ، حيث اتجه فريق التدخل وتلطوارئ بالهلال الأحمر المصري ، إلى موقع حادث حريق محطة مصر ، لتقديم الإسعافات والدعم النفسي للمصابين وأسر الضحايا.