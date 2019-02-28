وفاة مسعف متأثرًا بجراحه صباح الخميس في حادث حريق قطار محطة مصر

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صرحت “النقابة العامة للعاملين بالإسعاف”، عن وفاة “خالد محمد عبدالمنعم”، وهو مسعف، وسائق على السيارة التي تحمل رقم 2379 تمركز رمسيس.

وأوضحت النقابة أن وفاة المسعف جاء بسبب الإصابة التي تعرض لها في حادث حريق قطار محطة مصر .

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أصدرت النقابة العامة للعاملين بالإسعاف اليوم الخميس بيان لها جاء فيه، “إنه تم نقل المسعف خالد محمد عبدالمنعم إلى العناية المركزة التابعة لمستشفى الشفاء بالعباسية، وتم ووضعه على جهاز تنفس بعد إصابته بنسبة حروق 85% توفى صباح اليوم الخميس، متأثرًا بجراحه”.

نعت النقابة وجميع العاملين بهيئة الإسعاف، “خالد محمد عبدالمنعم”، وبهذا يرتفع عدد وفيات حادث حريق قطار محطة مصر إلى 22 شخص، وإصابة ثلاثة وأربعين أخرين.

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