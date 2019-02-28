بيان في «النواب» يطالب بمحاسبة رئيس الحكومة ووزير النقل المستقيل بسبب حريق محطة مصر

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قدم عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويسو، صباح اليوم الخميس الموافق 28 فبراير من العام الحالي2019 ، استجوابا مرفقا به 9 مستندات وتقارير ووثائق ومذكرة شارحة من 30 ورقة ضد وزير النقل ، إلى الأمانة العامة لمجلس النواب ، لمحاسبته قبل الاستقالة سياسيا ووظيفيا ، طبقا للدستور ، واستجواب ٱخر لرئيس الحكومة ، عن الأوضاع والفساد في وزارة النقل.

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وأوضح عضو مجلس النواب في استجوابه، أن حوادث القطارات المتكررة في عهد وزير النقل باعتباره المسؤول الأول عن منظومة النقل في مصر ، شهدت ارتفاعا ملحوظا ، وذلك بحسب التقارير الرسمية الحديثة المتاحة.

وأضاف عبد الحميد كمال ، أن عدد حوادث القطارات ارتفع من 590 إلى 640 حادثا ، بزيادة نسبتها 7.8% ، وكان أكبر عدد الحوادث في الوجه البحري 258 حادثا بنسبة 43.7% ، يليه الوجه القبلي 190 حادثا بنسبة 32.2% ، ثم المنطقة المركزية 142 حادثا بنسبة 24.1% ، والحوادث عبارة عن «خروج عن القضبان ، صدامات ، ومزلقانات».

وزاد عضو مجلس النواب ، أنه رغم حجم القروض والمنح التي تم جمعها من أجل التطوير ، والتي شملت (290 مليون دولار من البنك الدولي ، فضلا عن 575 مليون دولار من جنرال إليكترك ، وأيضا 330 مليون دولار من البنك الأوروبي ، و200 ألف دولار من صندوق التنمية السعودي ، و150 ألف دينار من الصندوق العربي الكويتي ، و600 ألف دينار من الصندوق العربي الكويتي ، و8 ملايين دينار أخرى ، و8 ملايين يورو من الجانب الإيطالي ، و8.5 مليار من شركة المحمول المصرية ، إضافة إلى 270 ألف دولار من وزارة التعاون الدولي «صندوق التنمية السعودي») ، وأضاف: «هذا غير ما أعلن عن اتفاقيات مع فرنسا وإيطاليا وكوريا وأمريكا والجانب الروسي ورومانيا والجانب الصيني ، فأين التطوير؟».

كما أرفق عبد الحميد كمال ، 9 مستندات وتقارير تحمل عناوين «سري للغاية» ، عن الأوضاع في السكة الحديد ومترو الأنفاق ووزارة النقل ، فضلا عن مذكرة شارحة كاملة عن الاستجواب ، لافتا إلى أنه إعمالا للمادة 130 من الدستور فلكل عضو في مجلس النواب حق توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه ، أو أحد الوزراء أو نوابهم ، لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ، ويناقش المجلس الاستجواب بعد 7 أيام على الأقل من تاريخ تقديمه ، وبحد أقصى 60 يوما ، إلا في حالة الاستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة.

واستطرد عضو مجلس النواب ، أنه إعمالا للمواد أرقام (199 – 200 – 201 – 202) من قانون لائحة المجلس رقم 1 لسنة 2016 ، برجاء توجيه الاستجواب لرئيس الحكومة ووزير النقل ، بشأن ما تقدم ، وطبقا للمذكرة الشارحة للاستجواب ، وفقا للوثائق المرفقة».

وكانت هيئة السكة الحديد ، أعلنت في بيان عنها صباح أمس الأربعاء الموافق 27 فبراير من العام الحالي 2019 ، انحدار جرار وردية رقم 2302 ، ما تسبب في اصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 في محطة مصر ، وتدمير مبنى إداري بشكل جزئي ، بينما تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر ، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وخبراء مفرقعات وعناصر من شرطة النقل والمواصلات ، للوقوف على ملابسات الوقعة التي راح ضحيتها 20 قتيلا و40 مصابا.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، الدكتور خالد مجاهد ، أعلن عصر اليوم ، خروج 14 مصابا في حريق قطار محطة مصر ، من مستشفيات السكة الحديد ، والهلال ، وشبرا العام ، بعد تحسن حالاتهم الصحية ، لافتا إلى أن باقي المصابين جارٍ توجيههم بواسطة سيارات الإسعاف ، إلى مستشفيات معهد ناصر ودار الشفاء ، وأعلن كذلك ارتفاع عدد المصابين إلى 42 مصابا ، بينهم 9 حالات إصابة في معهد ناصر ، و9 حالات أخرى في دار الشفاء ، وتتراوح الإصابات بين حروق من الدرجتين الثانية والثالثة ، وبعض الحالات تتراوح إصاباتها بين البسيطة والمتوسطة.

وانتظمت حركة القطارات في محطة مصر ، عدا رصيف رقم 6 ، بعد نجاح قوات الحماية المدينة في إخماد الحريق ، حيث اتجه فريق التدخل وتلطوارئ بالهلال الأحمر المصري ، إلى موقع حادث حريق محطة مصر ، لتقديم الإسعافات والدعم النفسي للمصابين وأسر الضحايا.