محلية البرلمان تخصص بريد للمقترحات الخاصة بالتعامل مع الحيوانات الضالة

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تعتزم لجنة الإدارة المحلية في البرلمان المصري تحت رئاسة أمين عام ائتلاف دعم مصر المهندس أحمد السجينى، بعقد “جلسة استطلاع”، من أجل مواجهة ظاهرة انتشار الكلاب والحيوانات الضالة فى طرق وشوارع مصر.

وسوف يتم عقد جلسة الاستطلاع في يوم الرابع من شهر مارس القادم لعام 2019، والطرق، سوف يتم عقد الجلسة في “قاعة الشورى”، بحضور أربعة وزراء وهم: “وزير التنمية المحلية، ووزيرة الصحة والسكان، ووزير البيئة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي”.

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وسوف يحضر أيضًا فعاليات الجلسة ثمانية من المحافظين وهم: “محافظ القاهرة، ومحافظ الجيزة، ومحافظ الإسكندرية، ومحافظ السويس، ومحافظ القليوبية، ومحافظ الشرقية، ومحافظ البحيرة”، إلى جانب حضور ممثلين عن التالية :”وزارات التخطيط، ووزارة المالية، ووزارة الداخلية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية”، ودار الإفتاء المصرية”.

كما دعت لجنة الإدارة المحلية التابعة لمجلس النواب المصري جموع المواطنين، والمهتمين في مختلف الجهات، والمجتمع المدنى أن يقوموا بإرسال أي مقترحات لهم في هذا الصدد على الإيميل التالي: “Local.administration@parliament.gov.eg”.

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