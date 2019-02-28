بالصور| محافظ المنوفية يٌكرم “وليد الفقي” بطل إنقاذ مصابي”قطار محطة مصر”

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كرّم اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، اليوم الخميس، الموافق 28 فبراير، المواطن “وليد مرضي الفقي”، المقيم بقرية الحامول مركز منوف، نظرًا لما قام به من دور بطولي في إنقاذ مصابي حادث قطار محطة مصر، الذي وقع صباح أمس، عندما اصطدم جرار بمصدات الرصيف رقم 6 داخل محطة مصر بميدان رمسيس، وراح ضحيته 22 وفاة و40 مصاب.

كان ذلك التكريم في حضور عدد من أعضاء مجلس النواب ورئيس مركز ومدينة منوف ووكيل وزارة الصحة، حيث قدم محافظ المنوفية شهادة تقدير ودرع المحافظة ومكافأة مالية للبطل، مؤكدًا أن ما قام به ليس بغريب على أهل المنوفية، فمحافظة المنوفية سباقة ورائدة دائمًا فى احتواء الأزمات بمعدن شعبها الأصيل الذي يظهر وقت الشدة.

وحرص اللواء سعيد عباس،محافظ المنوفية، على تقديم خالص تعازيه لأسر المتوفين داعيًا المولى عزوجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا على أننا جميعًا أبناء وطن واحد نعمل من أجل رفعته وتقدمه.

وأعرب المواطن عن سعادته وشكره بهذا التكريم ولقائه بمحافظ المنوفية.

تجدر الإشارة إلى أن المواطن وليد مرضى وعمره 38 عامًا، ويعمل بائعًا فى أحد الأكشاك التابعة للشركة الوطنية لإدارة عربات النوم على أحد أرصفة قطارات محطة مصر، بميدان رمسيس، والذى تصادف وجوده بالعمل أثناء وقوع الحادث وعلى الفور هرع لإنقاذ المصابين.

ومنذ وقوع الحادث أمس وقد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور وفيديوهات ظهر فيها المواطن البطل “وليد مرضي الفقي”، وهو يهرع لإطفاء المصابين الذين طالتهم ألسنة اللهب إثر الانفجار، ولم يفكر في نفسه أو راودته فكرة الهرب والنجاة بحياته كما فعل البعض.

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