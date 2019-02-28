الأرصاد تحذر من سرعة الرياح: تتراوح بين 40 حتى 50 كيلو مترا خلال ساعات

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أعلن مدير مركز التنبؤات والتحاليل التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية ، محمود شاهين ، أن حركة الرياح تنشط على مختلف الأنحاء على مدار اليوم ، وتصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة ، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 إلى 50 كليو مترًا خلال الساعات المقبلة ، فضلا عن استمرار نشاط الرياح على مختلف الأنحاء ، وتصل إلى القاهرة ، وتقل سرعتها مع الساعات المتأخرة من اليوم

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن يسود البلاد اليوم الخميس الموافق 28 فبراير من العام الحالي 2019 ، طقس بارد على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للبرودة على محافظات الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، شديد البرودة خلال ساعات الليل.

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وأضاف خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أنهم يتوقعون تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية للبلاد ، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء ، كما تنشط الرياح على الأنحاء كافة ، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق وجنوب البلاد ، وقد تصل في بعض الأحيان إلى حد العاصفة ، وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ، وأيضا اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر ، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

وأوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط ، فإنها تكون مضطربة جدا ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 4 أمتار إلى 5 أمتار ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية ، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، اليوم الخميس الموافق 28 فبراير من العام الحالي 2019 ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، وهي كما يلي:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 16

شبين الكوم 10 16

طنطا 10 16

دمنهور 11 15

الإسكندرية 11 15

بلطيم 10 15

مطروح 09 16

السلوم 08 15

سيوة 08 18

بورسعيد 10 14

دمياط 10 15

الزقازيق 12 16

الإسماعيلية 11 16

السويس 10 15

العريش 11 14

رفح 11 14

رأس سدر 14 22

نخل 05 17

نويبع 10 18

طابا 09 17

سانت كاترين 00 12

الطور 13 22

شرم الشيخ 15 25

الغردقة 12 24

مرسى علم 12 22

الفيوم 09 18

بني سويف 09 19

المنيا 06 19

أسيوط 07 20

سوهاج 09 20

قنا 10 21

الأقصر 10 22

أسوان 10 22

أبو سمبل 10 23

الوادي الجديد 09 22

شلاتين 14 24

أبو رماد 14 24

رأس حدربة 14 23

حلايب 16 22

كما يقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، اليوم الخميس الموافق 28 فبراير من العام الحالي 2019 ، على بعض العواصم والمدن العربية ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، وهي كما يلي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 17 30

المدينة المنورة 12 26

الرياض 15 29

المنامة 17 24

أبو ظبي 22 30

الدوحة 20 24

الكويت 13 24

دمشق 00 10

بيروت 10 12

عمان 02 06

القدس 04 08

غزة 12 14

بغداد 09 20

مسقط 22 27

صنعاء 10 26

الخرطوم 18 33

طرابلس 08 16

تونس 08 18

الجزائر 07 16

الرباط 08 19

نواكشوط 15 29

ويرصد موقع «مصر 365» ، أهم درجات الحرارة المتوقعة ، اليوم الخميس الموافق 28 فبراير من العام الحالي 2019 ، على بعض العواصم والمدن العالمية ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، وهي كما يلي:

الصغرى العظمى

أنقرة – 07 04

إسطنبول 05 07

إسلام آباد 08 19

نيودلهي 08 20

جاكرتا 25 32

بكين – 01 14

كوالامبور 24 34

طوكيو 07 11

أثينا 06 13

روما 06 17

باريس 08 15

مدريد 04 19

برلين 03 12

لندن 07 12

مونتريال – 14 – 07

موسكو – 01 02

نيويورك – 01 04

واشنطن 02 10.