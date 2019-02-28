بطل حريق محطة مصر: اتربيت على مساعدة الغير

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قال أحد الأبطال الذين أنقذوا مصابي حادث حريق محطة مصر ، ويدعى محمد عبد الرحمن ، إنه فوجئ بسماع صوت انفجار نتيجة اصطدام القطار ، ما تسبب في تطاير ألسنة اللهب نحو المسافرين المنتظرين على الرصيف ، وأصاب الحضور بصدمة وفزع.

وخلال لقائه التلفزيوني مع الإعلامي مصطفى بكري ، في برنامج حقائق وأسرار ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أضاف محمد عبد الرحمن ، أنه أصيب بصدمة حين شاهد المصابين وألسنة النيران تلتهم ، وهرول بعضهم إلى الرصيف الذي يعمل عليه.

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وزاد بطل حريق محطة مصر ، أنهم حاصلون على دورة في كيفية استخدام طفايات الحريق ، لكن رهبة الموقف عطلت تفكيرهم ، ما دفعهم إلى استخدام المياه لإطفاء الحريق ، وحاول إطفاء عدد منهم لكنهم أصيبوا بحروق شديدة.

وتابع محمد عبد الرحمن ، أن العمل الإنساني الذي قام به ، جاء بناء على ما تربى عليه في قريته البسيطة ، التي تقع فى مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية ، حيث تعودوا على معاونة جيرانهم ومساندتهم في الأزمات.

وكانت هيئة السكة الحديد ، أعلنت في بيان عنها صباح أمس الأربعاء الموافق 27 فبراير من العام الحالي 2019 ، انحدار جرار وردية رقم 2302 ، ما تسبب في اصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 في محطة مصر ، وتدمير مبنى إداري بشكل جزئي ، بينما تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر ، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وخبراء مفرقعات وعناصر من شرطة النقل والمواصلات ، للوقوف على ملابسات الوقعة التي راح ضحيتها 20 قتيلا و40 مصابا.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، الدكتور خالد مجاهد ، أعلن عصر اليوم ، خروج 14 مصابا في حريق قطار محطة مصر ، من مستشفيات السكة الحديد ، والهلال ، وشبرا العام ، بعد تحسن حالاتهم الصحية ، لافتا إلى أن باقي المصابين جارٍ توجيههم بواسطة سيارات الإسعاف ، إلى مستشفيات معهد ناصر ودار الشفاء ، وأعلن كذلك ارتفاع عدد المصابين إلى 42 مصابا ، بينهم 9 حالات إصابة في معهد ناصر ، و9 حالات أخرى في دار الشفاء ، وتتراوح الإصابات بين حروق من الدرجتين الثانية والثالثة ، وبعض الحالات تتراوح إصاباتها بين البسيطة والمتوسطة.

وانتظمت حركة القطارات في محطة مصر ، عدا رصيف رقم 6 ، بعد نجاح قوات الحماية المدينة في إخماد الحريق ، حيث اتجه فريق التدخل وتلطوارئ بالهلال الأحمر المصري ، إلى موقع حادث حريق محطة مصر ، لتقديم الإسعافات والدعم النفسي للمصابين وأسر الضحايا.