النائب العام يقرر حبس 6 متهمين فى حادث قطار محطة مصر

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قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الخميس، حبس 6 متهمين في حادث قطار محطة مصر برمسيس لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وذكر البيان الصادر عن النائب العام، إنه “استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث قطار محطة مصر قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق حبس 6 متهمين، وهم كلا من: سائق الجرار ٢٣٠٥ ومساعده وعامل المناورة لذات الجرار وسائق الجرار ٢٣٠٢ وعامل المناورة لذات الجرار بالإضافة إلى العامل المختص بتحويلة الخطوط لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات”.

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