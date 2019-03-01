اشتعال سيارة في نفق الثورة

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شهد نفق الثورة في منطقة مصر الجديدة ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ، الموافق 1 مارس من العام الحالي 2019 ، اشتعال سيارة ملاكي داخل النفق ، ما أدى إلى تصاعد دخان كثيف.

وعلى الفور سارعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق ، للسيطرة عليه قبل امتداده إلى أماكن مجاورة ، حيث تبين اشتعال سيارة داخل النفق.

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ونجحت قوات الحماية المدنية ، في السيطرة على الحريق ، الذي أسفر الحادث عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى مستشفى هليوبولس ، وتلقيا العلاج اللازم ، وتماثلا للشفاء وخرجا من المستشفى.

كما انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث ، للسيطرة على الأمور وسحب السيارتين بعيدا عن النفق ، وتسيير حركة المرور داخل النفق.