مفاجأة جديدة في قضية حريق محطة مصر

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كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة شمال القاهرة الكلية ، في قضية حادث حريق محطة مصر ، عن مفاجأة من العيار الثقيل ، حيث تبين أن المتهم الرئيسي في القضية «علاء ف» ، سائق الجرار ، تم إيقافه في وقت سابق 6 أشهر ، بسبب تعاطيه مواد مخدرة.

وقال أحد قيادات الهيئة ، في أقواله أمام النيابة ، إن المتهم تم إيقافه من قبل 6 أشهر ، بسبب تعاطيه المواد المخدرة ، لافتا إلى أن إجراء تحليل المخدرات ، يتم بشكل دوري في الهيئة لجميع العاملين. Advertisements

كما أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية ، التي تحقق في حادث حريق محطة مصر ، بإحضار الملف الوظيفي لسائق الجرار.

وكان النائب العام ، المستشار نبيل صادق ، أمر مساء أمس الخميس الموافق 28 فبراير من العام الحالي 2019 ، بحبس 6 متهمين على ذمة التحقيقات في حادث قطار محطة مصر ، وهم: سائق الجرار 2305 ، ومساعده ، وعامل المناورة لذات الجرار ، وسائق الجرار 2302 ، وعامل المناورة لذات الجرار ، والعامل المختص بتحويلة الخطوط ، وذلك لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق.

وأعلنت هيئة السكة الحديد في بيان عنها صباح أول أمس الأربعاء الموافق 27 فبراير من العام الحالي 2019 ، انحدار جرار وردية رقم 2302 ، ما تسبب في اصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 في محطة مصر ، وتدمير مبنى إداري بشكل جزئي ، بينما تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر ، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وخبراء مفرقعات وعناصر من شرطة النقل والمواصلات ، للوقوف على ملابسات الوقعة التي راح ضحيتها 22 قتيلا و40 مصابا.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، الدكتور خالد مجاهد ، أعلن عصر اليوم ، خروج 14 مصابا في حريق قطار محطة مصر ، من مستشفيات السكة الحديد ، والهلال ، وشبرا العام ، بعد تحسن حالاتهم الصحية ، لافتا إلى أن باقي المصابين جارٍ توجيههم بواسطة سيارات الإسعاف ، إلى مستشفيات معهد ناصر ودار الشفاء ، وأعلن كذلك ارتفاع عدد المصابين إلى 42 مصابا ، بينهم 9 حالات إصابة في معهد ناصر ، و9 حالات أخرى في دار الشفاء ، وتتراوح الإصابات بين حروق من الدرجتين الثانية والثالثة ، وبعض الحالات تتراوح إصاباتها بين البسيطة والمتوسطة.

وانتظمت حركة القطارات في محطة مصر ، عدا رصيف رقم 6 ، بعد نجاح قوات الحماية المدينة في إخماد الحريق ، حيث اتجه فريق التدخل وتلطوارئ بالهلال الأحمر المصري ، إلى موقع حادث حريق محطة مصر ، لتقديم الإسعافات والدعم النفسي للمصابين وأسر الضحايا.