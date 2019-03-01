تعرف على أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 1 مارس 2019

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شهدت أسعار الخضراوات استقرار سعريا في سوق العبور ، اليوم الجمعة الموافق 1 مارس من العام الحالي 2019 ، حيث استقرت سعر كيلو الطماطم عند نحو 5 جنيهات ، بينما سجل سعر كيلو البطاطس نحو 6 جنيهات ونصف الجنيه.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أسعار الخضراوات في سوق العبور ، اليوم الجمعة الموافق 1 مارس من العام الحالي 2019 ، وهي كما يلي:

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سجل سعر كيلو الباذنجان الأبيض 6 جنيهات للكيلو الواحد.

سجل سعر الباذنجان الرومي البلدي 7 جنيهات للكيلو الواحد.

سجل سعر كيلو الفلفل الرومي 7 جنيهات للكيلو الواحد.

تراوح سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي ، بين 3 جنيهات للكيلو الواحد ، و6 جنيهات للكيلو الواحد.

تراوح سعر كيلو الملوخية ، بين 5 جنيهات للكيلو الواحد ، و7 جنيهات للكيلو الواحد.

تراوح سعر كيلو الخيار البلدي ، بين 4 جنيهات للكيلو الواحد ، و7 جنيهات للكيلو الواحد.

سجل سعر كيلو البسلة 8 جنيهات للكيلو الواحد.

سجل سعر كيلو الثوم 6 جنيهات للكيلو الواحد.

سجل سعر كيلو القلقاس 5 جنيهات للكيلو الواحد.

سجل سعر كيلو البنجر 4 جنيهات للكيلو الواحد.